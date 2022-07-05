رجل يهدد ببندقية.. فيديو غريب نشره مهاجم شيكاغو

بعد ساعات من الهجوم الدامي الذي نفّذه المراهق روبيرت كريمو حيث أطلق النار على المسيرة الاحتفالية بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية بالمدينة التابعة لولاية إلينوي، كشفت الشرطة الأميركية بعض التفاصيل عن الفاعل.

وأوضح البيان أن القاتل الذي تم توقيفه شخص خطر، وقد رصدته الشرطة يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.

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بدورها، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن ضابط مرور في شمال شيكاغو حاول إيقافه، قبل أن تبدأ مطاردة قصيرة مع الشرطة.

وأضافت أن الشرطة لم تحدد بعد الدافع وراء الهجوم.

كما كشفت أن الفاعل استخدم "بندقية عالية القوة" لإطلاق النار من فوق سطح أحد المنازل.

موسيقي.. مقطوعة غريبة قبل العملية

وتابعت أن القاتل ولد في 20 سبتمبر 2000، وهو طفل وسطاني لثلاثة أطفال وينحدر من أصل إيطالي، يهوى الموسيقى وله إصدارات موسيقية على الإنترنت.

وكشفت أن آخر إصداراته كانت مقطعا بعنوان "Are You Awake" كان في 15 أكتوبر 2021، ويتضمن الفيديو رسومات لرجل يصوب بندقية على شخص آخر.

وأوضحت أن والده كان قد ترشح لمنصب عمدة هايلاند بارك في عام 2020.

إطلاق نار

يشار إلى أن العرض المقام بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي كان توقّف فجأة حين أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي 10 دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفادت شاهدة عيان كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص، وسط صراخ ونحيب.

كذلك تابعت أن مئات من المحتفلين- بعضهم كانت تلطخه الدماء- فرّوا من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.