مراهق عمره 22 عاماً.. أول صورة لمنفذ هجوم شيكاغو

بعد ساعات من الهجوم، نشرت شرطة شيكاغو هوية لـ "روبيرت كريمو"، مطلق النار على المسيرة الاحتفالية بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في المدينة التابعة لولاية إلينوي.
وأفادت الشرطة في بيان، بأن المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً.
كما أكدت السلطات العثور على بندقية استخدمها المهاجم لتنفيذ عمليته.
وأعلنت مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار، وإصابة 24 شخصاً آخرين.
بينما منعت الناس من التجمهر في المكان نظراً لخطورة الموقف.
6 جثث بـ10 دقائق
يشار إلى أن العرض المقام بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي كان توقّف فجأة حين أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي 10 دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.
BREAKING: Robert "Bobby" Crimo III has been identified as the person of interest in the deadly mass shooting in Highland Park, Illinois (near Chicago). Six were killed & dozens injured at the July 4th holiday parade massacre. #HighlandPark pic.twitter.com/sgjxB0G6aT— Andy Ngô 🏳️🌈 (@MrAndyNgo) July 4, 2022
وأفادت شاهدة عيان كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص، وسط صراخ ونحيب.
كذلك تابعت أن مئات من المحتفلين- بعضهم كانت تلطخه الدماء- فرّوا من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.
حوادث متكررة
يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى.
وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.
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