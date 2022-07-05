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مراهق عمره 22 عاماً.. أول صورة لمنفذ هجوم شيكاغو

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شيكاغو (رويترز)
من الموقع (رويترز)

مراهق عمره 22 عاماً.. أول صورة لمنفذ هجوم شيكاغو

دبي - العربية.نت

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بعد ساعات من الهجوم، نشرت شرطة شيكاغو هوية لـ "روبيرت كريمو"، مطلق النار على المسيرة الاحتفالية بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في المدينة التابعة لولاية إلينوي.

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وأفادت الشرطة في بيان، بأن المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً.

كما أكدت السلطات العثور على بندقية استخدمها المهاجم لتنفيذ عمليته.

وأعلنت مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار، وإصابة 24 شخصاً آخرين.

بينما منعت الناس من التجمهر في المكان نظراً لخطورة الموقف.

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يشار إلى أن العرض المقام بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي كان توقّف فجأة حين أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي 10 دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفادت شاهدة عيان كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص، وسط صراخ ونحيب.

كذلك تابعت أن مئات من المحتفلين- بعضهم كانت تلطخه الدماء- فرّوا من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.

حوادث متكررة

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى.

وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.

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