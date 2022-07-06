توجيه سبع تهم قتل لمنفّذ الهجوم المسلّح قرب شيكاغو

وجهت السلطات الأميركية الثلاثاء سبع تهم قتل من الدرجة الأولى للرجل المتهم بفتح النار من فوق سطح مبنى على حشد كان يشاهد عرضا بمناسبة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو تموز بالقرب من شيكاغو.

وقال إريك راينهارد مدعي ولاية إيلينوي لدى إعلانه عن التهم في مؤتمر صحفي إن المشتبه به روبرت إي. كريمو الثالث البالغ من العمر 21 عاما سيواجه في حالة إدانته عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط عنه.

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وقال المدعي العام إن التهم من الدرجة الأولى تبعتها عشرات التهم الإضافية قبل انتهاء التحقيق، وإنه سيطلب أن يظل كريمو محتجزا دون الأفراج عنه بكفالة في أول مثول للمتهم أمام المحكمة اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون محليون إن كريمو كان قد خطط للهجوم على مدى أسابيع، وإنه لفت انتباه السلطات مرتين على الأقل من قبل بعد تقارير عن تهديده بالانتحار أو إيذاء آخرين.

وأضافوا أن المتهم اشترى بندقيته بشكل قانوني وأطلق أكثر من 70 طلقة عشوائيا من فوق سطح مبنى على أشخاص كانوا يتابعون عرضا في

هايلاند بارك بولاية إيلينوي وارتدى ملابس نسائية ليهرب وسط الحشد عقب إطلاق النار.

وأفادت السلطات بأن المشتبه به لديه تاريخ من التصرفات الغريبة، لكنها لم تقدم دافعا محتملا للهجوم. واستسلم للشرطة يوم الاثنين بعد ساعات من الهجوم الذي أدى أيضا إلى إصابة أكثر من 36 شخصا بجروح ناجمة عن أعيرة نارية وإصابات أخرى.

وقالت الشرطة إنه بعد فرار المشتبه به من مكان الحادث، توجه بالسيارة إلى ويسكونسن وعاد إلى إيلينوي قبل أن يتم إيقافه واعتقاله الاثنين.

وعدلت الشرطة العدد المؤكد للقتلى الثلاثاء بوفاة شخص سابع تم نقله إلى المستشفى بعد الهجوم.

وجاء حادث إطلاق النار في وقت ما زال فيه العنف باستخدام الأسلحة ماثلا في أذهان كثير من الأمريكيين بعد مذبحة في 24 مايو/أيار أدت إلى مقتل 19 تلميذا ومعلمتين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بتكساس، وهجوم في 14 مايو أيار أدى لمقتل عشرة أشخاص في محل بقالة في بافالو بنيويورك.