بايدن: سأواصل التنسيق مع بريطانيا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، مواصلة بلاده التنسيق مع بريطانيا لدعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا.

وقال "أتطلع لمواصلة التعاون مع الحكومة البريطانية".

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جاء ذلك، بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، داعياً إلى اختيار زعيم جديد سريعاً بعد ضغوط جبارة واستقالات طالت حوالي 59 وزيراً ونائباً ومسؤولاً بفريقه الحكومي.

وأضاف في كلمة، اليوم الخميس، أنه "حزين لترك أفضل وظيفة في العالم"، على حد تعبيره، معدداً إنجازات حكومته من بريكست إلى مواجهة روسيا.

وسيستمر جونسون الداعم كرئيس للوزراء حتى اختيار حزب المحافظين زعيما جديدا في الخريف.

هذا ويعد رئيس الوزراء البريطاني أحد أقوى داعمي أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا منذ 24 شباط/فبراير.

وقبل أيام، تعهد جونسون بتقديم مليار جنيه إسترليني أخرى كدعم عسكري لأوكرانيا، بما يرفع إجمالي الدعم العسكري والاقتصادي إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني هذا العام.

كما تعهد رئيس الوزراء المستقيل بإرسال المملكة المتحدة المزيد من أنظمة الدفاع الجوى والطائرات بدون طيار ووضع 1000 جندي بريطاني في حالة تأهب حتى يمكن نشرهم بسرعة. وكانت الحكومة البريطانية قد أرسلت صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.