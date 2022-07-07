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بايدن يعتزم إزالة أفغانستان من تصنيف الحليف الكبير خارج الناتو

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كلمة الرئيس الأميركي في قمة الطاقة والمناخ
جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن يعتزم إزالة أفغانستان من تصنيف الحليف الكبير خارج الناتو

حركة "طالبان" استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يعتزم تجريد أفغانستان من صفة "الحليف الأساسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو".

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن أبلغ الكونغرس بقراره "إلغاء إدراج أفغانستان على قائمة الحلفاء الأساسيين من خارج الناتو".

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يذكر أن حركة "طالبان" استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021 قبل إتمام الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

ولم تعترف الولايات المتحدة بشرعية الحكومة الجديدة التي أعلنت "طالبان" عن تشكيلها في سبتمبر الماضي.

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