بأول تصريح له.. والد مهاجم شيكاغو: ابني يعاني مرضاً عقلياً

بعد هجوم مسلّح أسفر عن سقوط 7 قتلى وحوالي 40 جريحاً، خرج والد منفذ هجوم ساحة هايلاند في مدينة شيكاغو الأميركية في أول تصريح له ليكشف تفاصيل جديدة.

وقال والد روبرت كريمو جونيور، الأربعاء، إن ابنه تحدث عن إطلاق نار جماعي في مركز تجاري في العاصمة الدنماركية راح ضحيته 3 أشخاص، في الليلة التي سبقت وقوع مجزرته، قائلاً "هذا الرجل أحمق - في إشارة إلى مطلق النار"، متسائلاً كيف حصل على بندقيته. وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

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كما تابع "تحدثت معه قبل 13 ساعة من الجريمة المروعة لهذا السبب أعتقد أنني في صدمة كبيرة"، متسائلاً عن ولده: هل شعر براحة نفسية أو شيء من هذا القبيل؟.

مرض عقلي

وقال كريمو عن ابنه البالغ من العمر 21 عامًا: "أريد له عقوبة طويلة"، مضيفاً "لم يكن عليه أن يفعل ذلك.. أعتقد أنه يعاني من مرض عقلي، لكني لم أشعر بذلك".

كما أصر والد كريمو جونيور على أن جرائم ابنه لم تكن بدافع الكراهية، مشيراً إلى إصابة أحد أقاربه في هجوم شيكاغو.

طلب تراخيص السلاح لابنه

إلى ذلك، واجه الأب، الذي كان في السابق مرشحاً لرئاسة البلدية المحلية ويملك مطعماً في الحي، موجة من الانتقادات لطلبه ترخيص السلاح لابنه، والذي سمح لكريمو جونيور بشراء أربعة مسدسات، بما في ذلك سلاح القتل في ساحة هايلاند، قبل سن 21.

كما دعم الأب الطلب بعد ثلاثة أشهر من وصف السلطات لابنه بأنه "خطر واضح وقائم" لتهديده بقتل أقاربه في عام 2019.

كذلك، بيّن الأب المصدوم، أنه قرر رعاية بطاقة هوية صاحب السلاح الناري لابنه التي سمحت له بشراء سلاح من نوع AR-15 المستخدم في الهجوم - لأنه اعتقد أن ابنه كان سيستخدمه في ساحة مخصصة لذلك.

أنا ووالدته محطمان

وتابع قائلاً عن أسلحة ابنه: "لقد اشترى كل شيء بمفرده، هو قاد سيارته إلى المتجر وطلبهم وأخذهم وهم مسجلون لديه"، مشيراً إلى أنه -الأب- ليس طرفاً في الجريمة المروعة ولا علاقة به بها.

كذلك، قال والد مطلق النار عن منتقديه: "إنهم يجعلونني كما لو هيأته للقيام بكل هذا"، مضيفاً "أنا لم أفعل أي شيء خطأ".

وتابع "أنا ووالدته محطمان بسبب إراقة الدماء"، مبيناً أنه "غاضب" من المأساة.

يذكر أن الشرطة الأميركية أعلنت، أمس الأربعاء، أن منفّذ الهجوم المسلّح الذي استهدف، الاثنين، مشاركين في عرض لمناسبة عيد الاستقلال في هايلاند بارك "فكر جدياً" بتنفيذ هجوم ثانٍ مماثل في مدينة ماديسون القريبة.

وكريمو متّهم بسبع جرائم قتل ويواجه عقوبة السجن المؤبّد من دون إمكانية الحصول على إطلاق سراح مشروط. ومن المقرر أن يمثل المتهم في 28 الجاري أمام قاضٍ آخر في محكمة ووكيغان.