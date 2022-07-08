حكموا قاتله بالسجن 20 عاما.. جورج فلويد يرقد بسلام

بعد أكثر من عامين على قضية مقتل جورج فلويد التي هزت شوارع مينيابولس في مدينة مينيسوتا الأميركية والولايات المتحدة كافة، أصدرت محكمة أميركية حكما يقضي بسجن الشرطي ديريك شوفين، المتهم بقتل المواطن الأميركي الأسمر لمدة 20 عاما.

وأدين المتهم بتهمة القتل لانتهاكه الحقوق المدنية للمواطن الأميركي جورج فلويد، وذلك بعدما قتله أثناء تأدية عمله.

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وكان من المقرر أن يُحكم ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين بالسجن الفيدرالي لمدة تتراوح بين 20 و 25 عاما، إلى أن أقرت المحكمة الحكم عليه بـ20 عاماً.

احتجاجات واسعة

يشار إلى أن مقتل فلويد جراء عملية احتجاز قاسية من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في مايو/أيار من عام 2020، كان فجّر موجة واسعة النطاق من الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف قوات الأمن في الولايات المتحدة.

وقد قى فلويد في مواجهة صورتها كاميرات فيديو يوم 25 مايو/أيار، بعدما ضغط الشرطي شوفين، بركبته على عنقه لأكثر من 9 دقائق وهو موثق اليدين.

فيما كان الشرطي المتهم يلقي القبض على الراحل لاتهامه باستخدام ورقة نقدية مزورة بفئة 20 دولارا لشراء سجائر من متجر، وفارق الأميركي الأسمر الحياة لاحقا في مستشفى، بعدما تبيّن أن الورقة النقدية سليمة.