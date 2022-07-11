بايدن: الأسلحة حوّلت الأحياء الأميركية لـ "ميادين قتل"
حوادث إطلاق نار وقعت مؤخراً وأودت بـ19 تلميذاً ومعلمين بتكساس، و10 بنيويورك، و7 بإيلينوي
رأى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، أن انتشار الأسلحة حوّل المجتمعات الأميركية لـ"ميادين قتل"، متعهدا بإعادة فرض حظر على الأسلحة الهجومية.
وفي مراسم في البيت الأبيض بمناسبة توقيع قانون جديد بشأن ضبط الأسلحة في 25 حزيران/يونيو، قال بايدن إن ذلك هو أول تقدم مهم في ثلاثين عاما، لكنه غير كافٍ لوقف العنف المرتبط بحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة.
وقال "الأمر استغرق وقتا طويلا، مع كثير من إراقة الدماء والمذابح". وأضاف "في السنوات العديدة الماضية، حولوا مدارسنا وأماكن العبادة وأماكن العمل والمتاجر ومهرجانات الموسيقى والنوادي الليلية والعديد من الأماكن اليومية، لميادين قتل".
وعدد بايدن حوادث إطلاق نار وقعت مؤخرا وأدت إلى مقتل 19 تلميذا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس، و10 أشخاص في سوبرماركت في بافالو بنيويورك، و7 أشخاص في هايلاند بارك في إيلينوي خلال عرض بمناسبة عيد الاستقلال في الرابع من تموز/يوليو.
وإضافة إلى ذلك، تقع كل يوم "عمليات قتل مأساوية لا تتصدر العناوين"، وفق بايدن. وقال "تحولت أحياء وشوارع ميادين قتل أيضا".
وتعهد بايدن بإعادة العمل بحظر على البنادق الهجومية، والذي كان مطبقا بين 1994 و2004. وبعد رفع الحظر بيعت ملايين الأسلحة الحربية القوية شبه الرشاشة في أنحاء البلاد، واستُخدمت مرارا في جرائم قتل جماعي.
وقال بايدن "أنا مصمم على حظر تلك الأسلحة مجددا... لن أتوقف حتى نحقق ذلك". ودعا أيضا إلى وضع قانون يطلب من مالكي الأسلحة حفظها بشكل آمن في منازلهم، مثلما يحتفظ بقطع الأسلحة التي يقتنيها، وعددها أربع، اثنتان له واثنتان لابنه الراحل.
وقال "لدي أربع بنادق... في أماكن مقفلة"، مضيفا "كل مالك سلاح أعرفه ويتحلى بالمسؤولية يفعل الشيء نفسه". وأكد أنه يؤيد الحق الدستوري في حمل السلاح، لكنه أشار إلى أن الأسلحة باتت القاتل الأول للأطفال في أنحاء البلاد. وتابع "لدينا أيضا الحق في أن نعيش بحرية من دون أن نخشى على حياتنا".
-
الاتحاد الأوروبي يستعد لموجات هجرة جديدة بسبب أزمة الغذاءمسؤولة أوروبية: الاتحاد كان مستعداً بشكل جيد للاجئين القادمين من أوكرانيا.. وعلينا الاستعداد أيضاً للاجئين الوافدين من مناطق أخرى بسبب انعدام الأمن الغذائي العرب والعالم
-
تكهنات بفرار رئيس سريلانكا لخارج البلاد.. والبرلمان يتجه لانتخاب خلفهمكتب رئيس الوزراء: حكومة سريلانكا ستستقيل بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة العرب والعالم
-
نجاة رئيسة وزراء فرنسا من اقتراع في البرلمان لحجب الثقة146 نائباً صوتوا لحجب الثقة عن رئيسة وزراء فرنسا بينما يتعين موافقة أغلبية مطلقة من 289 صوتاً لإسقاط الحكومة العرب والعالم