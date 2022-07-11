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بلينكن في اليابان لتقديم تعازيه شخصاً إثر اغتيال شينزو آبي

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U.S. Secretary of State Antony Blinken attends a news conference during his official visit to Thailand, in Bangkok, Thailand, July 10, 2022. Stefani Reynolds/Pool via REUTERS
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن خلال مؤتمره الصجفي في تايلاند الأحد

بلينكن في اليابان لتقديم تعازيه شخصاً إثر اغتيال شينزو آبي

كان رئيس الوزراء الياباني السابق من أشد المدافعين عن تعزيز العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة

العربية.نت

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وصل وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى طوكيو اليوم الاثنين في زيارة قصيرة غير مقررة سابقاً، لتقديم تعازيه شخصياً للشعب الياباني في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

ووصل بلينكن إلى قاعدة يوكوتا العسكرية قرب طوكيو، وسيعود لاحقاً إلى الولايات المتحدة بعد إنهائه جولة في جنوب شرق آسيا.

ومن المقرر أن يبقى بلينكن بضع ساعات فقط في العاصمة اليابانية وأن يلتقي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقال بلينكن لنظيره التايلاندي دون برامودويناي الأحد: "أعتقد أن الجميع ما زالوا تحت تأثير الصدمة جراء جريمة الاغتيال هذه. صدمة الخسارة التي لحقت بعائلته وأصدقائه والعالم". وأضاف "أعرف مدى قوة الشعور بهذا الأمر في المنطقة وفي كل أنحاء العالم".

وكان آبي، الشخصية اليمينية البارزة في اليابان ورئيس الوزراء الأطول بقاءً في السلطة، من أشد المدافعين عن تعزيز العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

آبي مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فب واشنطن في 2017
  • آبي مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فب واشنطن في 2017
  • آبي مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن فب واشنطن في 2007
2 صور
آبي مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فب واشنطن في 2017
آبي مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فب واشنطن في 2017
آبي مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن فب واشنطن في 2007
آبي مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن فب واشنطن في 2007

وقد قُتل بالرصاص الجمعة خلال تجمع انتخابي في نارا (غرب).

وكان لاغتيال آبي، أحد أشهر سياسيي الأرخبيل، والذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، وقع الصدمة في اليابان وخارجها وتواردت رسائل التعازي من أنحاء العالم كافة، بما في ذلك من الصين وكوريا الجنوبية اللتين يخيم التوتر في كثير من الأحيان على علاقاتهما باليابان.

وأعلن مكتب آبي لوكالة "فرانس برس" أن مراسم تأبين ستقام مساء الاثنين وستجري الجنازة الثلاثاء بحضور أسرة آبي وأقاربه فقط، وذلك في معبد زوجوجي في طوكيو، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

بايدن يقدم واجب العزاء بآبي لسفير اليابن في واشنطن
  • بايدن يقدم واجب العزاء بآبي لسفير اليابن في واشنطن
  • بايدن يقدم واجب العزاء بآبي لسفير اليابن في واشنطن
2 صور
بايدن يقدم واجب العزاء بآبي لسفير اليابن في واشنطن
بايدن يقدم واجب العزاء بآبي لسفير اليابن في واشنطن
بايدن يقدم واجب العزاء بآبي لسفير اليابن في واشنطن
بايدن يقدم واجب العزاء بآبي لسفير اليابن في واشنطن
بعد اغتيال شينزو آبي.. حزبه يحقق فوزاً انتخابياً ساحقاً العرب والعالم بعد اغتيال شينزو آبي.. حزبه يحقق فوزاً انتخابياً ساحقاً

وأقرّ منفّذ الهجوم الذي أوقِف في مكان الواقعة، بأنه استهدف آبي عمداً، موضحاً للشرطة أنه كان ناقماً على منظّمة اعتقد أن رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها. وذكر عدد من وسائل الإعلام اليابانيّة أنّ الأمر يتعلّق بمجموعة دينيّة.

وأوردت وسائل إعلام يابانية أن منفذ الهجوم البالغ من العمر 41 عاماً ويُدعى تيتسويا ياماغامي هو عنصر سابق في "قوة الدفاع الذاتي البحرية"، سلاح البحرية الياباني، وقال لقوات الأمن إنه استخدم سلاحاً يدوي الصنع لاغتيال آبي.

وذكرت عدة وسائل إعلام أنه قال للمحققين إنه توجه الخميس إلى أوكاياما (غربا) بنية اغتيال آبي الذي كان يشارك في حدث هناك، لكنه عدل عن هذه الخطة لأنه كان يفرض على المشاركين الإفصاح عن أسمائهم وعناوينهم.

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