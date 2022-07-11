ترمب يشارك بحملة بايلن الانتخابية.. ويقول: قد اضطر للترشح

شارك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب السبت في آلاسكا في الحملة الانتخابية للحاكمة السابقة للولاية سارة بايلن.

وكما كان متوقعاً، أبقى ترمب الغموض سائداً حول إمكان ترشّحه للرئاسة في العام 2024، واستمر في الترويج لنظرية أن الرئيس الأميركي جو بايدن سرق فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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وعلى المنصة قال ترمب: "الانتخابات مزوّرة ومسروقة وبلادنا تشهد تدميراً ممنهجاً".

وأمام حشود تجمّعت في ملعب انكوريج قال الرئيس السابق: "كنت مرشّحاً مرتين وفزت مرتين"، مضيفاً: "والآن.. قد يتعين علي أن أعيد الكرة".

وجاءت تصريحات ترمب خلال مشاركته في الحملة الانتخابية لبايلن التي تعد من أولى شخصيات الحركة المناهضة للنخب، وهو النهج الذي يتّبعه الرئيس السابق.

وبايلن البالغة من العمر 58 عاماً تسعى للفوز بالمقعد الوحيد المخصص لولاية آلاسكا في مجلس النواب الأميركي بعدما شغر بالوفاة المفاجئة للنائب الجمهوري دون يونغ الذي شغل المنصب على مدى 49 عاماً.

وأدت بايلن دوراً أساسياً في انعطاف الحزب الجمهوري في السنوات العشر الأخيرة الرامي إلى جذب ناخبين بيض من القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطي.

وصعد نجم بايلن بعدما اختارها السناتور الراحل جون ماكين مرشحة لمنصب نائبة الرئيس على بطاقته في انتخابات 2008.

ويعتبر مراقبون أن صعودها مهّد لوصول ترمب إلى البيت الأبيض بعد ثماني سنوات. وقالت بايلن إنها دعمت حملة ترمب في العام 2016 لأن الأخير سبق أن دعمها في العام 2008.

وتجرى انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الأميركية التي تشمل جميع مقاعد البرلمان الـ435 في الثامن من نوفمبر المقبل.

ويسعى ترمب إلى تعزيز سيطرته على الحزب الجمهوري عبر دعم مرشحين مؤيدين له في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وتوجّه ترمب إلى آلاسكا من أجل تقديم الدعم أيضاً لكيلي تشيباكا الساعية إلى انتزاع مقعد ليزا موركاوسكي، وهي من الأعضاء الجمهوريين القلائل في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح إدانة ترمب في يناير 2021 على خلفية اقتحام مقر الكونغرس.

ووجّه ترمب في كلمته انتقادات لموركاوسكي وشدد على أن الاقتصاد في عهده كان مزدهراً.

كما رحّب بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة العليا وندد بـ"الإخفاق المدوي" لعهد بايدن، بحسب تعبيره.