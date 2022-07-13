الولايات المتحدة وإسرائيل تدخلان في شراكة تكنولوجية

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الأربعاء، عن شراكة تكنولوجية متطورة جديدة قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.
وأفاد بيان مشترك لبايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "سيبدأ حوار استراتيجي رفيع المستوى بشأن التكنولوجيا بين مستشاري الأمن الوطني في البلدين".
تغير المناخ
كما أضاف أن الحوار "سيتركز على التكنولوجيات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والحلول للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ وتحسين الجاهزية لمواجهة الأوبئة".
يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، كان غادر العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، في زيارة رسمية تبدأ الأربعاء، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يرافق الرئيس.
مشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين
كما أضاف أن بايدن سيجري مشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل التوجه إلى السعودية.
ويصل بايدن اليوم إلى إسرائيل والضفة الغربية في زيارته القصيرة المستمرة يومين، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة مع قادة دول الخليج العربي، بمشاركة مصر والأردن والعراق.
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