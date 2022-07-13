بايدن يغادر واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، في زيارة رسمية تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن " الرئيس جو بايدن، يبدأ اليوم الأربعاء، زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، يرافقه وزير الخارجية أنتوني بلينكن".

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وأضاف أن "بلينكن سيرافق الرئيس جو بايدن اليوم في زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية، على أن يتوجها إلى المملكة يومي 15 و16 يوليو الجاري".

مشاورات مع الإسرائيليين والفلسطينيين

كما أضاف أن بايدن سيجري مشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل التوجه إلى السعودية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، قد أكدت أنه "بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يجري الرئيس جو بايدن زيارة رسمية إلى المملكة يومي 15 و16 يوليو 2022".

يلتقي الملك سلمان وولي عهده

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بايدن خلال الزيارة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين. وفق ما أوردت (واس).

أما عن جدول الزيارة في يومها الثاني يتضمن حضور الرئيس الأميركي قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وكان الرئيس الأميركي قد أكد أن المملكة العربية السعودية تعد شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة منذ 80 عاماً. وقال: "عندما سألتقي القادة السعوديين يوم الجمعة، سيكون هدفي تعزيز الشراكة الاستراتيجيّة".