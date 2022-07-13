سوليفان: بايدن سيصارح إسرائيل حول جهودنا بالاتفاق النووي

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن سيكون صريحاً مع إسرائيل حول جهود واشنطن بالاتفاق النووي، وذلك مع جولة الرئيس الشرق الأوسطية التي انطلقت اليوم.

وأضاف سوليفان أن بايدن سيصارح إسرائيل بالجهود الأميركية لإبرام اتفاق مع إيران.

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في موازاة ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأميركي إن توقيت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران مثير للاهتمام، لافتاً إلى أن "تعميق روسيا علاقتها بإيران لقتل الأوكرانيين تهديد خطير للعالم"، على حد تعبيره.

السعودية دعمت هدنة اليمن

في سياق آخر، أوضح سوليفان أن السعودية دعمت هدنة اليمن التي أنقذت حياة الكثيرين، مشيراً إلى أن استثمار المملكة في هدنة اليمن انعكس إيجابا على ظروف المعيشة.

وقال إن تثبيت هدنة اليمن قد يكون أحد أهم إنجازات رحلة الرئيس بايدن.

زيارة قصيرة

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان غادر العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، في زيارة رسمية تبدأ الأربعاء، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يرافق الرئيس.

كما أضاف أن بايدن سيجري مشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل التوجه إلى السعودية.

ويصل بايدن اليوم إلى إسرائيل والضفة الغربية في زيارته القصيرة المستمرة يومين، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة مع قادة دول الخليج العربي، بمشاركة مصر والأردن والعراق.