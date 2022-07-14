دونالد ترمب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا ترمب

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخميس إن إيفانكا ترمب، أول زوجة له، توفيت عن 73 عاماً.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها، وهم كثر، أن إيفانكا ترمب توفيت في منزلها بمدينة نيويورك".

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وتم طلاق الزوجين في 1992 ولديهما ثلاثة أبناء هم دونالد الابن وإيفانكا وإريك.