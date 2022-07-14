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دونالد ترمب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا ترمب

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Ivana Trump smiles at her belated birthday party at the Pangaea Soleil club during the 59th Cannes Film Festival in Cannes May 24, 2006.
إيفانا ترمب الزوجة السابقة لدونالد ترمب (أرشيفية)
ترمب

دونالد ترمب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا ترمب

تم طلاق الزوجين في 1992 ولديهما ثلاثة أبناء هم دونالد الابن وإيفانكا وإريك

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخميس إن إيفانكا ترمب، أول زوجة له، توفيت عن 73 عاماً.

دونالد وإيفانا ترمب في صورة تعود لعام 1988
دونالد وإيفانا ترمب في صورة تعود لعام 1988
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وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها، وهم كثر، أن إيفانكا ترمب توفيت في منزلها بمدينة نيويورك".

وتم طلاق الزوجين في 1992 ولديهما ثلاثة أبناء هم دونالد الابن وإيفانكا وإريك.

دونالد وإيفانا ترمب في صورة تعود لعام 1997
دونالد وإيفانا ترمب في صورة تعود لعام 1997
إيفانا ترمب مع ابنتها إيفانكا في صورة تعود لعام 2001
إيفانا ترمب مع ابنتها إيفانكا في صورة تعود لعام 2001
صورة لإيفانا ترمب تعود لعام 2009
صورة لإيفانا ترمب تعود لعام 2009
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