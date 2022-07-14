ترمب
دونالد ترمب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا ترمب
تم طلاق الزوجين في 1992 ولديهما ثلاثة أبناء هم دونالد الابن وإيفانكا وإريك
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخميس إن إيفانكا ترمب، أول زوجة له، توفيت عن 73 عاماً.
وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها، وهم كثر، أن إيفانكا ترمب توفيت في منزلها بمدينة نيويورك".
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وتم طلاق الزوجين في 1992 ولديهما ثلاثة أبناء هم دونالد الابن وإيفانكا وإريك.
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