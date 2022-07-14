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سيناتور جمهوري: إيران قد تزود روسيا بطائرات بدون طيار فتاكة

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السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأميركي بيل هاغرتي
روسيا و أوكرانيا

سيناتور جمهوري: إيران قد تزود روسيا بطائرات بدون طيار فتاكة

موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية: واشنطن ستطلب من إسرائيل دعم أوكرانيا بأسلحة متطورة

العربية.نت، بندر الدوشي

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أعلن السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، الخميس، في تغريدة على "تويتر" أن إيران قد تزود روسيا قريبًا بطائرات بدون طيار فتاكة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف أن هذه الخطوة سبب آخر لدعوة إدارة الرئيس جو بايدن للتوقف عن محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الكارثي، مشيرا إلى أن استئناف حملة الضغط الأقصى تأخر كثيرا.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس بايدن سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة يائير لابيد، خلال اجتماعهما في القدس اليوم الخميس، زيادة المساعدة العسكرية الإسرائيلية لأوكرانيا، وفقا لموقع أكسيوس Axios الأميركي.

وتعد مسألة توريد الأسلحة أحد الاختلافات السياسية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يتعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا.

وتحت ضغط إدارة بايدن، عدلت إسرائيل سياستها تجاه موسكو واتخذت تدريجياً موقفاً أكثر تأييداً لأوكرانيا مما فعلت عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في فبراير الماضي. إلا أن إسرائيل لم تزود أوكرانيا حتى الآن بأسلحة متطورة. كما طلبت أوكرانيا من إسرائيل عدة مرات أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار لكن الطلبات قوبلت بالرفض.

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وقبل اندلاع الحرب، وافقت إسرائيل على بيع هذه الأنظمة لأوكرانيا، ولكن تم تجميد الترخيص عندما بدأت العملية العسكرية الروسية.

وقبل زيارة بايدن، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تسليم معدات إضافية لمنظمات الطوارئ والمنظمات المدنية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن التسليم سيشمل 1500 خوذة و1500 سترة واقية ومئات من البدلات الواقية لإزالة الألغام و1000 قناع غاز ومعدات أخرى.

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