سيناتور جمهوري: إيران قد تزود روسيا بطائرات بدون طيار فتاكة

أعلن السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، الخميس، في تغريدة على "تويتر" أن إيران قد تزود روسيا قريبًا بطائرات بدون طيار فتاكة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

Iran may soon supply lethal drones for Russia to use in war against Ukraine. Yet another reason for the Biden Admin to stop trying to revive the disastrous Iran nuclear deal & to restart the maximum pressure campaign on Iran. Long overdue. https://t.co/Byz55MnJWh — Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) July 13, 2022

وأضاف أن هذه الخطوة سبب آخر لدعوة إدارة الرئيس جو بايدن للتوقف عن محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الكارثي، مشيرا إلى أن استئناف حملة الضغط الأقصى تأخر كثيرا.

مادة اعلانية

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس بايدن سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة يائير لابيد، خلال اجتماعهما في القدس اليوم الخميس، زيادة المساعدة العسكرية الإسرائيلية لأوكرانيا، وفقا لموقع أكسيوس Axios الأميركي.



وتعد مسألة توريد الأسلحة أحد الاختلافات السياسية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يتعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا.

وتحت ضغط إدارة بايدن، عدلت إسرائيل سياستها تجاه موسكو واتخذت تدريجياً موقفاً أكثر تأييداً لأوكرانيا مما فعلت عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في فبراير الماضي. إلا أن إسرائيل لم تزود أوكرانيا حتى الآن بأسلحة متطورة. كما طلبت أوكرانيا من إسرائيل عدة مرات أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار لكن الطلبات قوبلت بالرفض.

وقبل اندلاع الحرب، وافقت إسرائيل على بيع هذه الأنظمة لأوكرانيا، ولكن تم تجميد الترخيص عندما بدأت العملية العسكرية الروسية.

وقبل زيارة بايدن، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تسليم معدات إضافية لمنظمات الطوارئ والمنظمات المدنية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن التسليم سيشمل 1500 خوذة و1500 سترة واقية ومئات من البدلات الواقية لإزالة الألغام و1000 قناع غاز ومعدات أخرى.