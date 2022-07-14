واشنطن تعيد أحد موظفي حماية بايدن بعد اشتباكه مع إسرائيليين
هذا الحادث بعد أشهر من إعادة موظفين من الخدمة السرية الى أميركا من كوريا الجنوبية
عاد موظف في الخدمة السرية إلى الولايات المتحدة من إسرائيل بعد "مواجهة جسدية" أدت إلى اعتقاله من قبل الشرطة الإسرائيلية، حسب ما أكدت الوكالة لصحيفة "The Hill".
وقال متحدث باسم الخدمة السرية في بيان، إن الوكالة أُبلغت يوم الاثنين أن موظفًا مناوبًا في إسرائيل متورط في مواجهة جسدية قبل أيام فقط من وصول الرئيس بايدن إلى البلاد.
وبحسب المتحدث "تم احتجاز الموظف لفترة وجيزة واستجوابه من قبل الشرطة الإسرائيلية التي أطلقت سراحه دون توجيه تهم إليه". وأضاف البيان أنه وفقا لبروتوكول الوكالة "تم تعليق وصوله إلى أنظمة ومنشآت الخدمة السرية لحين إجراء مزيد من التحقيق".
وتم الكشف عن هذه القصة لأول مرة من قبل "CNN" التي حددت العضو الذي احتجزته الشرطة كجزء من فريق الخدمات السرية المضاد للاعتداءات، وهي وحدة تكتيكية متخصصة عالية التدريب. وقال مصدر إن الموظف اعتدى على امرأة خارج حانة.
ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من إعادة اثنين من موظفي الخدمة السرية إلى الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية ووضعهما في إجازة إدارية بعد أن دخل الموظفون في مواجهة مع سائق سيارة أجرة في كوريا الجنوبية بينما كانا في حالة سكر على ما يبدو.
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