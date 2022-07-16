إخلاء مبنى بمطار سان فرانسيسكو الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة

قالت الشرطة في تغريدة إنه تم إخلاء المبنى الدولي في مطار سان فرانسيسكو الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بعد أن عثرت الشرطة على جسم مشبوه في المطار عقب تهديد بوجود قنبلة.

Due to ongoing police activity the Int'l Terminal is being evacuated. Please avoid the International Terminal until further notice. AirTrain and BART service are suspended. Passenger drop-off and pick-up only at the Domestic Terminals. More updates to be come. — San Francisco International Airport (SFO) ✈️ (@flySFO) July 16, 2022

وأضافت شرطة سان فرانسيسكو على "تويتر" أن الضباط تلقوا تهديدا بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه في أثناء التحقيق.

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وقال المطار في تغريدة في منتصف الليل تقريبا "بسبب نشاط الشرطة، يتم إخلاء المبنى الدولي".

وأوضح المطار أنه علق أيضا خدمتي قطارات بعد تهديد القنبلة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء أن الشرطة اعتقلت رجلا.

ولم تدلِ شرطة سان فرانسيسكو بمزيد من التفاصيل.