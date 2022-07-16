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إخلاء مبنى بمطار سان فرانسيسكو الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة

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مطار سان فرانسيسكو الدولي

إخلاء مبنى بمطار سان فرانسيسكو الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة

الضباط تلقوا تهديدا بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه في أثناء التحقيق

العربية.نت، رويترز

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قالت الشرطة في تغريدة إنه تم إخلاء المبنى الدولي في مطار سان فرانسيسكو الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بعد أن عثرت الشرطة على جسم مشبوه في المطار عقب تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت شرطة سان فرانسيسكو على "تويتر" أن الضباط تلقوا تهديدا بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه في أثناء التحقيق.

وقال المطار في تغريدة في منتصف الليل تقريبا "بسبب نشاط الشرطة، يتم إخلاء المبنى الدولي".

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وأوضح المطار أنه علق أيضا خدمتي قطارات بعد تهديد القنبلة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء أن الشرطة اعتقلت رجلا.

ولم تدلِ شرطة سان فرانسيسكو بمزيد من التفاصيل.

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