السيناتور كوتون: السعودية حليف استراتيجي لنا منذ 80 عاماً
السيناتور الجمهوري قال إن السعودية هي حليف إستراتيجي مهم وقوي لأميركا وقوة عسكرية لدعم الاستقرار في المنطقة
أشاد السيناتور الجمهوري توم كوتون بالسعودية وبجهودها في دعم الولايات المتحدة الأميركية كحليف استراتيجي.
وقال كوتون في لقاء له مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية: "لقد عملت السعودية طوال ثمانين عاماً مع الولايات المتحدة لتوفير الأمان والازدهار للشعب الأميركي".
For 80 years the United States has worked with Saudi Arabia to provide safety and prosperity to the American people. Joe Biden never should have ostracized the country and its leaders. pic.twitter.com/jZnuLfaOe8— Tom Cotton (@SenTomCotton) July 15, 2022
وتابع: "لا ينبغي على الإدارة الأميركية إقصاء السعودية، وكان يجب على (الرئيس الأميركي جو) بايدن العمل مع قادة السعودية منذ البداية كما فعل الرئيس الأميركي روزفلت. وكان ينبغي عليه أن يقول إن السعودية هي حليف إستراتيجي مهم وقوي لأميركا وقوة عسكرية لدعم الاستقرار مع حلفائنا في المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية للمصالح الأميركية".
يأتي هذا بينما استقبل العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة في جدة، في مستهل زيارته للمملكة.
وبعد جلسة مباحثات ثنائية بين بايدن والملك سلمان بحضور ولي العهد، عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً مع الرئيس الأميركي بحضور مسؤولين من البلدين. وأعقب الاجتماع مباحثات ثنائية بين ولي العهد وبايدن في قصر السلام بجدة.
وكان بايدن قد وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر.
-
الأطراف الليبية تتفق على "مبادئ أساسية" لتنظيم المصالحةشارك في اللقاء الذي عقد بالكونغو ممثّلون عن البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي وعن سيف الإسلام القذافي.. ولم يُعرف ما شاركت الحكومتان المتنافستان فيه المغرب العربي
-
الأمم المتحدة: إدانة الإيراني حميد نوري بالسويد تاريخيةدانت محكمة ستوكهولم حميد نوري، الذي كان يشغل في 1988 خلال فترة إعدام آلاف المعارضين منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، بارتكاب "جرائم خطيرة ضد القانون الدولي" و"جرائم قتل" إيران
-
فرنسا تطالب إيران بالإفراج عن 3 مخرجين معارضين معتقلينمطالبة باريس بالإفراج عن جعفر بناهي ومحمد رسولوف ومصطفى الأحمد يُعد أحدث انتقاد لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان من جانب قوى غربية كبرى إيران