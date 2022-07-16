السيناتور كوتون: السعودية حليف استراتيجي لنا منذ 80 عاماً

أشاد السيناتور الجمهوري توم كوتون بالسعودية وبجهودها في دعم الولايات المتحدة الأميركية كحليف استراتيجي.

وقال كوتون في لقاء له مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية: "لقد عملت السعودية طوال ثمانين عاماً مع الولايات المتحدة لتوفير الأمان والازدهار للشعب الأميركي".

For 80 years the United States has worked with Saudi Arabia to provide safety and prosperity to the American people. Joe Biden never should have ostracized the country and its leaders. pic.twitter.com/jZnuLfaOe8 — Tom Cotton (@SenTomCotton) July 15, 2022

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وتابع: "لا ينبغي على الإدارة الأميركية إقصاء السعودية، وكان يجب على (الرئيس الأميركي جو) بايدن العمل مع قادة السعودية منذ البداية كما فعل الرئيس الأميركي روزفلت. وكان ينبغي عليه أن يقول إن السعودية هي حليف إستراتيجي مهم وقوي لأميركا وقوة عسكرية لدعم الاستقرار مع حلفائنا في المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية للمصالح الأميركية".

يأتي هذا بينما استقبل العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة في جدة، في مستهل زيارته للمملكة.

وبعد جلسة مباحثات ثنائية بين بايدن والملك سلمان بحضور ولي العهد، عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً مع الرئيس الأميركي بحضور مسؤولين من البلدين. وأعقب الاجتماع مباحثات ثنائية بين ولي العهد وبايدن في قصر السلام بجدة.

وكان بايدن قد وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر.