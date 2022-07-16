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السيناتور كوتون: السعودية حليف استراتيجي لنا منذ 80 عاماً

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U.S. Senator Tom Cotton (R-AR) arrives before the flag-draped casket bearing the remains of Hershel W. Woody Williams lies in honor in the U.S. Capitol, in Washington, U.S., July 14, 2022. Alex Brandon/Pool via REUTERS
السيناتور توم كوتون
زيارة بايدن للسعودية

السيناتور كوتون: السعودية حليف استراتيجي لنا منذ 80 عاماً

السيناتور الجمهوري قال إن السعودية هي حليف إستراتيجي مهم وقوي لأميركا وقوة عسكرية لدعم الاستقرار في المنطقة

واشنطن - بندر الدوشي

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أشاد السيناتور الجمهوري توم كوتون بالسعودية وبجهودها في دعم الولايات المتحدة الأميركية كحليف استراتيجي.

وقال كوتون في لقاء له مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية: "لقد عملت السعودية طوال ثمانين عاماً مع الولايات المتحدة لتوفير الأمان والازدهار للشعب الأميركي".

وتابع: "لا ينبغي على الإدارة الأميركية إقصاء السعودية، وكان يجب على (الرئيس الأميركي جو) بايدن العمل مع قادة السعودية منذ البداية كما فعل الرئيس الأميركي روزفلت. وكان ينبغي عليه أن يقول إن السعودية هي حليف إستراتيجي مهم وقوي لأميركا وقوة عسكرية لدعم الاستقرار مع حلفائنا في المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية للمصالح الأميركية".

يأتي هذا بينما استقبل العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة في جدة، في مستهل زيارته للمملكة.

جلسة مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن
جلسة مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن
بايدن: أجريت مباحثات مهمة مع الملك سلمان وولي العهد السعودية زيارة بايدن للسعودية بايدن: أجريت مباحثات مهمة مع الملك سلمان وولي العهد

وبعد جلسة مباحثات ثنائية بين بايدن والملك سلمان بحضور ولي العهد، عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً مع الرئيس الأميركي بحضور مسؤولين من البلدين. وأعقب الاجتماع مباحثات ثنائية بين ولي العهد وبايدن في قصر السلام بجدة.

وكان بايدن قد وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر.

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