أميركا.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في ولاية إنديانا

أعلنت السلطات الأميركية مقتل 4 أشخاص، بينهم مسلح مساء الأحد في مركز تسوق بولاية إنديانا الأميركية، عندما أطلق رجل من بندقية النار في قاعة للطعام، قبل أن يلقى حتفه على يد مدني يحمل سلاحا، حسبما أفادت الشرطة.

وقال رئيس قسم شرطة غرينوود، جيم إيسون، في مؤتمر صحافي، إن الرجل دخل مركز تسوق "غرينوود بارك" يحمل بندقية والعديد من مخازن الذخيرة، وبدأ بإطلاق النار في قاعة الطعام.

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"بطل حقيقي"

وأضاف إيسون أن مدنيا مسلحا يبلغ من العمر 22 عاما، وصفه بأنه "بطل حقيقي"، قتل المهاجم، وأن حصيلة الضحايا 4 قتلى وجريحان، وهما في حالة مستقرة.

🚨#BREAKING: Active shooter at Greenwood Park Mall in Indianapolis, Indiana



📌#Greenwood | #Indiana



Right now multiple authorities are responding to a reported active shooter Greenwood Park Mall At least 12 people have reportedly been shot the mall is currently on lockdown pic.twitter.com/lCuh3WjI3D — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 17, 2022

وذكر إيسون أن الشرطة صادرت حقيبة ظهر مشبوهة كانت في دورة مياه بالقرب من قاعة الطعام.

إلى ذلك، تبحث السلطات في المركز التجاري عن أي ضحايا آخرين، إلا أنها تعتقد أن إطلاق النار تم احتواؤه في قاعة الطعام.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى.

وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.