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أميركا.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في ولاية إنديانا

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من موقع الحادث (رويترز)

أميركا.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في ولاية إنديانا

دبي - العربية.نت

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أعلنت السلطات الأميركية مقتل 4 أشخاص، بينهم مسلح مساء الأحد في مركز تسوق بولاية إنديانا الأميركية، عندما أطلق رجل من بندقية النار في قاعة للطعام، قبل أن يلقى حتفه على يد مدني يحمل سلاحا، حسبما أفادت الشرطة.

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وقال رئيس قسم شرطة غرينوود، جيم إيسون، في مؤتمر صحافي، إن الرجل دخل مركز تسوق "غرينوود بارك" يحمل بندقية والعديد من مخازن الذخيرة، وبدأ بإطلاق النار في قاعة الطعام.

"بطل حقيقي"

وأضاف إيسون أن مدنيا مسلحا يبلغ من العمر 22 عاما، وصفه بأنه "بطل حقيقي"، قتل المهاجم، وأن حصيلة الضحايا 4 قتلى وجريحان، وهما في حالة مستقرة.

وذكر إيسون أن الشرطة صادرت حقيبة ظهر مشبوهة كانت في دورة مياه بالقرب من قاعة الطعام.

إلى ذلك، تبحث السلطات في المركز التجاري عن أي ضحايا آخرين، إلا أنها تعتقد أن إطلاق النار تم احتواؤه في قاعة الطعام.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى.

وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.

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