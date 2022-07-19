"بوليتسر" ترفض طلب ترمب سحب الجوائز من صحيفتين أميركيتين

رفض مجلس إدارة جوائز بوليتسر، أرقى جائزة في مجال الصحافة، يوم الإثنين طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإلغاء جائزة مُنحت لصحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" لتغطيتهما ملف التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 والعلاقات الروسية المزعومة مع حملة ترمب وأعضاء إدارته.

وقال مجلس الإدارة في بيان إن مراجعتين مستقلتين لم تعثرا على شيء يشوه مصداقية الجائزة التي فازت بها المؤسستان الإخباريتان عام 2018 عن فئة التقارير الوطنية.

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وتم إجراء المراجعات، وهي جزء من العملية الرسمية التي تستخدمها بوليتسر لفحص الشكاوى حول المشاركات الفائزة، بعد أن تلقى المجلس شكاوى من الرئيس السابق ترمب ومشتكين آخرين.

وقال المجلس: "تم إجراء كلا المراجعتين من قبل أفراد مستقلين ليس لهم أي صلة بالمؤسسات التي كان عملها قيد التحقيق، ولا أي صلة ببعضهم البعض".

وخلصت المراجعات المنفصلة في استنتاجاتها إلى أنه "لا توجد فقرات أو عناوين أو ادعاءات أو تأكيدات في أي من المشاركات الفائزة قد فقدت مصداقيتها بسبب الحقائق التي ظهرت بعد منح الجوائز".

وتضمنت المشاركات الفائزة، وهي 20 مقالاً من "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، "أدلة" على روابط مزعومة بين التدخل الروسي وحملة ترمب والجهود التي بذلها الرئيس السابق للتأثير على التحقيقات في شأن هذه الروابط.

وكان ترمب، الذي يرفض أي تلميح بأن روسيا ساعدته على هزيمة هيلاري كلينتون عام 2016، قد دعا مراراً وتكراراً إلى إلغاء هذه الجائزة.

وفي رسالة وجهها للقيمين على الجائزة في أكتوبر الماضي، قال إن تغطية الصحيفتين "استندت إلى تقارير كاذبة عن علاقة غير موجودة بين الكرملين وحملة ترمن".

وفي 27 مايو أرسل ترمب رسالة إلى مارجوري ميلر مديرة الجوائز هدد فيها برفع دعوى بالتشهير إذا لم يتم إلغاء الجوائز.