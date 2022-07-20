زوجة زيلينسكي في مهمة بواشنطن.. تلتقي خلالها بايدن وزوجته
الرئيس الأوكراني يتوقع نتائج مهمة من هذه زيارة التي تشمل خطاب للسيدة الأولى الأوكرانية في الكونغرس
استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا في البيت الأبيض الثلاثاء في زيارة تأتي قبل كلمة لها أمام الكونغرس الأربعاء.
واحتضنت زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جيل بايدن وتلقت باقة من الزهور من الرئيس الأميركي.
وبعد ذلك، جلست السيدتان ووفود من كلا البلدين لحضور اجتماع في القاعة الزرقاء بالبيت الأبيض.
وكانت جيل بايدن قامت بزيارة مفاجئة لأوكرانيا في مايو الماضي حيث زارت نظيرتها ومدرسة كانت تؤوي أوكرانيين نازحين.
وقال فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق إنه يتوقع "نتائج مهمة" من اجتماعات زوجته في واشنطن.
وأضاف في خطاب عبر الفيديو في وقت متأخر من الليل أن مهامها تشمل زيادة الدعم الأميركي لأوكرانيا، والحصول على دعم إضافي "لحماية الناس من الإرهاب الروسي"، حسب تعبيره، وتعزيز المساعدة الإنسانية.
وقال إن الكلمة التي ستلقيها زوجته أمام الكونغرس ستكون مهمة، مضيفاً: "أعتقد بشدة أن المسؤولين عن اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة سيصغون إليها".
من جهتها، قالت جيل بايدن في بداية اجتماعهما مع السيدة الأولى الأوكرانية: "عندما عدت، كان من بين الأشياء التي قلتها إنه لا يمكنك الدخول إلى منطقة حرب والعودة دون أن تشعر بحزن الناس وآلامهم".
هذا وتسلمت أولينا زيلينسكا الثلاثاء جائزة حقوق الإنسان نيابة عن الشعب الأوكراني "تقديراً لنضاله" ضد الروس.
وكرّمت "مؤسسة ضحايا الشيوعية" الشعب الأوكراني بجائزتها، وتسلمت زيلينسكا الجائزة شخصياً.
وقالت في هذه المناسبة: "شرف كبير لي أن أكون هنا وأن أتسلم هذه الجائزة نيابة عن كل أوكراني وأوكرانية يحاربون العدوان الروسي اليوم".
نال زوجها، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إعجاب الأوكرانيين وأنصار أوكرانيا في الخارج بسبب بقائه في العاصمة كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.
من جهتها، اختفت زيلينسكا إلى حد كبير عن الأنظار مع طفليها خلال الأشهر الأولى من الحرب، لكنها ظهرت للعلن يوم 8 مايو للقاء جيل بايدن.
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