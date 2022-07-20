كسينجر يدعو لاعتماد "مرونة نيكسون" لنزع فتيل أزمات الصين وروسيا

قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، إن الجغرافيا السياسية تتطلب اليوم "مرونة نيكسون" للمساعدة في نزع فتيل النزاعات بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك بين روسيا وبقية أوروبا.

وبينما حذر من أن الصين لا ينبغي أن تصبح قوة مهيمنة عالمية، قال الرجل الذي ساعد في إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السبعينيات إن الرئيس جو بايدن يجب أن يكون حذرًا من السماح للسياسات المحلية بالتدخل في "أهمية فهم ديمومة الصين".

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وقال كيسنجر البالغ من العمر 99 عامًا، في مقابلة أجريت يوم الثلاثاء في نيويورك مع وكالة بلومبرغ: "لقد تأثر بايدن والإدارات السابقة كثيرًا بالجوانب المحلية لوجهة النظر حول الصين ومن المهم بالطبع منع الهيمنة الصينية أو أي دولة أخرى". لكنه أضاف في المقابلة "هذا ليس شيئًا يمكن تحقيقه من خلال المواجهات التي لا نهاية لها".

وكان كسينجر قد قال سابقًا إن العلاقات العدائية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تخاطر بحدوث "كارثة عالمية مماثلة للحرب العالمية الأولى".

وقام الرئيس السابق ريتشارد نيكسون بحملته الانتخابية في الستينيات باعتباره مناهضًا قويًا للشيوعية، لكنه فاجأ العديد من مؤيديه عندما قرر إشراك الصين في عهد ماو تسي تونغ وزيارة بكين في عام 1972 في رحلة أصبحت نقطة تحول تاريخية لكلا البلدين.

وتعد الجغرافيا السياسية وعلاقات القوى العظمى موضوعًا رئيسيًا لكتاب كيسنجر الجديد، "القيادة: ست دراسات في الإستراتيجية العالمية" الذي يركز على ستة قادة رئيسيين: الألماني كونراد أديناور والفرنسي شارل ديغول، ونيكسون، وأنور السادات ورئيسة وزراء المملكة المتحدة مارجريت تاتشر ورئيس وزراء سنغافورة المؤثر لي كوان يو.

وفي حياته التي تقترب من قرن من الزمان، عرف كيسنجر جميع القادة الستة الذين يستشهد بأمثلة لهم، ومن خلال شركته الاستشارية يواصل كونه صوتًا مطلوبًا في الشؤون العالمية من بكين إلى واشنطن.

وفي معرض استعراضه لأداء القادة الأوروبيين اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الألماني أولاف شولز ، قال كيسنجر إنه يحزنه لأن "القيادة الأوروبية الحالية ليس لديها الإحساس بالاتجاه والمهمة"، كما هو الحال مع رؤساء الدول السابقين، مثل أديناور وديغول.

وحول أكبر أزمة في أوروبا الحرب الروسية في أوكرانيا قال كيسنجر إن التعليقات التي أدلى بها في وقت سابق من هذا العام حول نقطة البداية لنهاية تفاوضية للحرب تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وقال إنه يعتقد أن توقيت المحادثات يقترب وينبغي ترك المناقشات حول مستقبل شبه جزيرة القرم للمفاوضات، وليس تحديدها قبل توقف الصراع مؤقتًا".

وكانت شبه جزيرة القرم أراضي أوكرانيا قبل أن تستولي عليها روسيا في عام 2014.

ولا يرى كيسنجر غزوا صينيا لتايوان في العقد القادم.

وحول اضطرابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال كيسنجر إن وجهة نظر ديغول القائلة بأن بريطانيا العظمى "لن تكون أبدًا عضوًا مخلصًا في المجتمع الأوروبي" قد ثبت أنها مبررة.

وردا على سؤال حول كيف سيكون أداء القادة الذين صورهم في كتابه في عالم اليوم ، قال كيسنجر إن لي قائد سنغافورة سيكون الأفضل من بين الستة لشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، إذا كان مثل هذا الشيء ممكنًا، وأيضًا الأفضل في التعامل مع التحدي طويل الأجل.

وبعد الضغط على من سيكون المفاوض الأقوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اختار كيسنجر ديغول الفرنسي، ثم أضاف "سيكون نيكسون جيدًا جدًا لقد كان رئيسًا جيدًا للسياسة الخارجية لكنه دمر نفسه في الداخل".