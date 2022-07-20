.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن: روسيا تسعى لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية

  • الخط
Russian soldiers guard an area as a group of foreign journalists visit in Kherson, Kherson region, south Ukraine, Friday, May 20, 2022. The Kherson region has been under control of the Russian forces since the early days of the Russian military action in Ukraine. This photo was taken during a trip organized by the Russian Ministry of Defense. (AP Photo)
الجيش الروسي في خيرسون جنوب أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

واشنطن: روسيا تسعى لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية

جون كيربي أكد أن ممثّلي موسكو في هذه المناطق سينظّمون "استفتاءات مزيفة" بشأن الانضمام إلى روسيا في سبتمبر

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اتّهم البيت الأبيض الثلاثاء روسيا بـ"السعي لضمّ الأراضي الأوكرانية" التي سيطرت عليها في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن موسكو تستخدم "الطريقة" نفسها التي استخدمتها عندما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن ممثّلي موسكو في هذه المناطق "سينظّمون استفتاءات مزيفة بشأن الانضمام إلى روسيا.. ربّما في سبتمبر خلال الانتخابات المحلية الروسية".

الجيش الروسي في ميليتوبول في جنوب أوكرانيا
الجيش الروسي في ميليتوبول في جنوب أوكرانيا

في سياق آخر، قال كيربي إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران هذا الأسبوع توضح مدى العزلة التي أصبحت روسيا تعاني منها في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأجرى بوتين محادثات مع المرشد آية الله علي خامنئي في إيران الثلاثاء في أول زيارة للرئيس الروسي خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

إردوغان ورئيسي وبوتين في طهران الثلاثاء
إردوغان ورئيسي وبوتين في طهران الثلاثاء
موسكو توزع جوازات سفر في الجنوب الأوكراني سعيا إلى تعزيز هيمنتها العرب والعالم روسيا و أوكرانيا موسكو توزع جوازات سفر في الجنوب الأوكراني سعيا إلى تعزيز هيمنتها

وكانت الولايات المتحدة قد قالت الأسبوع الماضي إن لديها معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات قادرة على حمل أسلحة، وإن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدامها. ونفى وزير الخارجية الإيراني ذلك.

وقال كيربي الثلاثاء إنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة بالفعل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً "ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً
اكتشف المزيد