واشنطن: روسيا تسعى لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية

اتّهم البيت الأبيض الثلاثاء روسيا بـ"السعي لضمّ الأراضي الأوكرانية" التي سيطرت عليها في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن موسكو تستخدم "الطريقة" نفسها التي استخدمتها عندما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن ممثّلي موسكو في هذه المناطق "سينظّمون استفتاءات مزيفة بشأن الانضمام إلى روسيا.. ربّما في سبتمبر خلال الانتخابات المحلية الروسية".

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في سياق آخر، قال كيربي إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران هذا الأسبوع توضح مدى العزلة التي أصبحت روسيا تعاني منها في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأجرى بوتين محادثات مع المرشد آية الله علي خامنئي في إيران الثلاثاء في أول زيارة للرئيس الروسي خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت الأسبوع الماضي إن لديها معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات قادرة على حمل أسلحة، وإن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدامها. ونفى وزير الخارجية الإيراني ذلك.

وقال كيربي الثلاثاء إنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة بالفعل.