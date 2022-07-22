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لأول مرة منذ 48 عاما.. إدانة مستشار ترمب بازدراء الكونغرس

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ترمب وستيف بانون
ترمب وستيف بانون

لأول مرة منذ 48 عاما.. إدانة مستشار ترمب بازدراء الكونغرس

دبي - العربية.نت

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أُدين ستيف بانون، أحد المساعدين الرئيسيين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والشخصية المؤثرة في اليمين، اليوم الجمعة بتهمة ازدراء الكونغرس لرفضه مذكرة استدعاء من اللجنة التي تحقق في هجوم وقع العام الماضي على مبنى الكابيتول، فيما يمثل انتصارا كبيرا للجنة التي يقودها الديمقراطيون.

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ودانت هيئة محلفين بانون (68 عاما) بجنحتين لرفضه الإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق إلى لجنة مختارة من مجلس النواب، أثناء تدقيقها في أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير كانون الثاني 2021.

عقوبة التهمتين

تصل عقوبة كل واحدة من تهم ازدراء الكونغرس للسجن لمدة تتراوح بين 30 يوما وسنة خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 دولار و100 ألف دولار.

بانون
بانون

من جهته، حدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز موعدا لإصدار الحكم في 21 أكتوبر تشرين الأول.

حكم غير مسبوق منذ نحو نصف قرن

يمثل الحكم الصادر عن هيئة محلفين تضم ثمانية رجال وأربع نساء، بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات، أول محاكمة ناجحة بتهمة ازدراء الكونغرس منذ عام 1974.

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