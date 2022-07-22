البيت الأبيض: بايدن لا يزال يعاني من أعراض طفيفة لكوفيد

أعلن منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، أشيش جها، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن "بخير" وكان لا يزال يعاني من أعراض طفيفة لكوفيد-19 حتى ليل الخميس.

وقال جها، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنه سيتحقق مرة أخرى من حالة الرئيس في صباح الجمعة، وفق رويترز.

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كما أضاف: "هي نفس الأعراض بالأساس... حتى الساعة العاشرة مساء... قال (بايدن) إنه يشعر بأنه على ما يرام".

كذلك أفاد البيت الأبيض بأنه من المقرر أن يعقد بايدن 3 اجتماعات عبر الإنترنت، الجمعة.

رشح وتعب وسعال جاف

يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن، الخميس، أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بكوفيد-19، وأنه يعاني من أعراض طفيفة، وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور في مذكرة نُشرت الخميس، إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع، وهي أعراض بدأ ظهورها عليه الأربعاء. وأضاف أن بايدن بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

فيما أكد بايدن الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر، أنه "بخير". وأردف أيضاً في المقطع الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية أنه ينجز الكثير من العمل، وسيواصل أداء مهامه.