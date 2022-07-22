طبيب البيت الأبيض: تراجع أعراض بايدن جراء إصابته بكورونا

أظهر خطاب كتبه طبيب الرئيس الأميركي ونشره البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن جو بايدن، الذي أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19، أمس الخميس، يتحمل العلاج جيدا، وأن الأعراض التي يشعر بها تحسنت.





كما أضاف الخطاب أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال "طبيعية بالكامل".

وكان منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، أشيش جها، قال في وقت سابق، إن بايدن "بخير" وكان لا يزال يعاني من أعراض طفيفة لكوفيد-19 حتى ليل الخميس.

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رشح وتعب وسعال جاف

يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن، الخميس، أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بكوفيد-19، وأنه يعاني من أعراض طفيفة، وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور في مذكرة نُشرت الخميس، إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع، وهي أعراض بدأ ظهورها عليه الأربعاء. وأضاف أن بايدن بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

فيما أكد بايدن الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر، أنه "بخير". وأردف أيضاً في المقطع الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية أنه ينجز الكثير من العمل، وسيواصل أداء مهامه.