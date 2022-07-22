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لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول: ترمب فتح الطريق للفوضى

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الرئيس السابق دونالد ترمب (فرانس برس)
الرئيس السابق دونالد ترمب (فرانس برس)

لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول: ترمب فتح الطريق للفوضى

دبي - العربية.نت

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اتّهم رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون الخميس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بـ"فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة".

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"عدوان على الديمقراطية"

وأضاف في مستهلّ آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة أنّ المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقرّ السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير 2021 يجب أن "يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".

وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة هذه في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية.

حاول قلب نتيجة الانتخابات

كما أضاف النائب الديموقراطي أنّه "خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنصرمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات".

وأكّد تومبسون أنّ الرئيس الجمهوري السابق "لقد حاول تدمير مؤسساتنا الديموقراطية"، و"فتح بتهوّر طريقاً من الفوضى والفساد".

وأضاف "يجب أن تكون هناك مساءلة" لجميع المتورطين في الهجوم على الكونغرس، من أدنى شخص "وصولاً إلى المكتب البيضاوي".

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