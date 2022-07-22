هل تفعلها؟.. بايدن ينتقد بيلوسي بسبب تايوان!

بين قبول أو نفي، انتقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الزيارة التي تعتزم القيام بها رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، مشدداً على أنها "ليست فكرة جيدة" بنظر الجيش الأميركي، وفق تعبيره.

وردا على سؤال بشأن الزيارة المحتملة للمسوؤلة الأميركية، اعتقد بايدن أن تلك الخطوة ليست فكرة جيدة، وفقا لفرانس برس.

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بيلوسي: إظهار الدعم أمر هام

ورغم ذلك، رفضت بلوسي الخميس، تأكيد أو نفي ما إذا كانت ستسافر إلى الجزيرة أم لا، لكنها شددت على ضرورة إظهار الدعم الأميركي لتايوان.

وبصفتها رئيسة لمجلس النواب، فإنّ بيلوسي تعد واحدة من أركان الدولة الأساسيين في الولايات المتحدة، وبالتالي فإنّ أيّ زيارة لها إلى تايوان ستثير حتماً غضب الصين، وفق مراقبين.

إحراج كبير

يذكر أن نانسي بيلوسي تحضر للذهاب إلى جزيرة تايوان التي تدعمها الولايات المتحدة، وتطالب بها الصين باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها، وذلك بعدما زارها عدد من الوفود الأميركية مؤخراً.

ورغم أن السيدة لا تشغل أي منصب في السلطة التنفيذية، إلا أن تلك الزيارة ستحرج الحكومة الأميركية التي ستجد نفسها مضطرة للتبرير أمام وصول أكبر شخصية في المؤسسة الأميركية تزور رسمياً الجزيرة منذ عقود، خصوصا أن وزارة الخارجية الصينية، كانت هددت باتخاذ إجراءات حازمة وقوية إذا ما مضت بيلوسي في خططها.

ومن المقرر أن تزور بيلوسي الجزيرة- المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تزعم الصين أنها جزء من أراضيها- في أغسطس/آب، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، سابقاً.