واشنطن: نحمل روسيا مسؤولية تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب

رحبت الولايات المتحدة الخميس بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب والذي سيوقع في اسطنبول الجمعة، مطالبة موسكو بتنفيذه.

"نرحب من حيث المبدأ"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "نرحب بإعلان هذا الاتفاق من حيث المبدأ، ولكن ما يهمنا الآن هو تحميل روسيا مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق والسماح للحبوب الأوكرانية ببلوغ الاسواق العالمية".

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كما قال "كان ينبغي ألا نكون في هذا الوضع منذ البداية. كان ذلك قرارا متعمدا من جانب روسيا باستخدام الأسمدة الغذائية كسلاح".

"اطلعنا على تفاصيل الاتفاق"

وأشاد برايس خصوصا بالجهود الدبلوماسية التي بذلها الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش وتركيا، التي تعارضت مواقفها غالبا في الأعوام الاخيرة مع الولايات المتحدة حول أزمة سوريا وشراء الأسلحة من روسيا.

وأوضح المتحدث أنه تم اطلاع واشنطن على تفاصيل الاتفاق.

الدول الأشد فقرا تعاني

يشار إلى أن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير في العالم منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب، وطالت هذه الأزمة خصوصا الدول الأشد فقرا.

ويهدف الاتفاق الذي يتم التفاوض في شأنه منذ أكثر من شهرين إلى إخراج نحو عشرين مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب النزاع عبر البحر الأسود، مع تسهيل الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب.