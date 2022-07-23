أميركا.. رصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أعلنت السلطات الصحية الأميركية يوم الجمعة أنه تم لأول مرة رصد إصابة بمرض جدري القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة.

اشتباه بانتقال العدوى بالمنزل

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين اللتين تم اكتشافهما ومن المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال العدوى بالمنزل. وقالت الوكالة إن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويتم علاجهما.

مادة اعلانية

فيما يسبب جدري القرود أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وطفحا جلديا وقد انتشر بشكل كبير خارج دول غرب ووسط إفريقيا حيث يتوطن المرض.

وينتقل المرض بشكل رئيسي من خلال الاختلاط الوثيق.

مستوى التأهب

في السياق، من المنتظر أن يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت ما إذا كان يتوجب أم لا على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهب لديها في مواجهة تفشي مرض جدري القرود.

ويعقد غيبرييسوس مؤتمرا صحافيا افتراضيا الساعة 13,00 ت غ السبت، وفق ما قالت المنظمة في بيان مساء الجمعة.

وصل 72 دولة

يأتي ذلك في وقتٍ سُجّلت أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، وفقا لأرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) حتى تاريخ 20 تموز/يوليو.

وفي أول اجتماع عُقد في 23 حزيران/يونيو، أوصت غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية قد تثير قلقا دوليا.