سيناتور أميركي يدعو لمنع رئيسي من دخول الأمم المتحدة

دعا السيناتور الجمهوري توم كوتون وعضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن إلى عدم منح إبراهيم رئيسي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ومنعه من إلقاء أي خطاب في الأمم المتحدة نظرا لتورطه في مخططات لاغتيال مسؤولين أميركيين.

وقال كوتون عبر حسابه في تويتر "إبراهيم رئيسي قاتل جماعي يخدم نظامًا إرهابيًا يخطط لاغتيال مسؤولين أميركيين على الأراضي الأميركية. وإذا كان صحيحًا أن رئيسي يخطط لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيجب على الرئيس بايدن رفض تأشيرات رئيسي وأتباعه للحضور".

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الحضور بعد كورونا

كما قال إن عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات البالغ 157 إنهم يخططون لحضور أول اجتماع حضوري لقادة العالم في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أن بدأت جائحة كورونا في أوائل عام 2020.

ومن بين رؤساء الدول البالغ عددهم 104 على القائمة المؤقتة للمتحدثين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن ورؤساء إيران وفرنسا والبرازيل وكولومبيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا ومصر وفنزويلا.

كما أن من بين رؤساء الحكومات البالغ عددهم 53 في القائمة رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد الذي لم يتم اختياره بعد، والمستشار الألماني أولاف شولتز ، ورؤساء وزراء اليابان وإسرائيل والعراق وباكستان.

كما سترسل الصين نائب رئيس وزرائها وروسيا سترسل وزيرا على الأرجح وهو وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي مثل البلاد في السنوات الأخيرة.