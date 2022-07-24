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تحذيرات صينية قوية لأميركا من زيارة بيلوسي لتايوان.. ومصدر يشير لرد عسكري

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(iStock- تايوان (
تعبيرية
أميركا و الصين

تحذيرات صينية قوية لأميركا من زيارة بيلوسي لتايوان.. ومصدر يشير لرد عسكري

بايدن قال إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بحلول نهاية الشهر، وبدا أنه يشكك في ما تردد عن رحلة بيلوسي إلى تايوان

العربية.نت، رويترز

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ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" Financial Times، يوم السبت، أن الصين وجهت تحذيرات قوية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس.

ونقل التقرير عن ستة مصادر مطلعة قولها إن التحذيرات كانت أقوى بكثير من تهديدات سبق أن وجهتها بكين عندما كانت غير راضية عن الإجراءات أو السياسة الأميركية المتعلقة بتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن هذا الخطاب الخاص يشير إلى رد عسكري محتمل.

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

وامتنع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على هذا التقرير. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق اليوم الأحد.

وتكثف الصين نشاطها العسكري حول تايوان سعيا للضغط على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا هناك لقبول السيادة الصينية. وتقول حكومة تايوان إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونا فقط هم من يمكنهم تقرير مستقبلهم وإنها، رغم رغبتها في السلام، فإنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.

كانت الصحيفة قد ذكرت في 18 يوليو أن بيلوسي تعتزم زيارة تايوان في أغسطس.

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وبعد ذلك بيوم واحد، قالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة بيلوسي لتايوان ستقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها، وإن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب ردها.

ويوم الأربعاء، قال بايدن إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بحلول نهاية الشهر، وبدا أنه يشكك في ما تردد عن رحلة بيلوسي إلى تايوان.

وقال بايدن للصحافيين: "أعتقد أن الجيش يرى أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي، لكنني لا أعرف ما هو الوضع".

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