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طبيب بايدن: الرئيس مصاب غالبا بسلالة شديدة العدوى من كورونا

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جو بايدن من داخل العزل
جو بايدن من داخل العزل

طبيب بايدن: الرئيس مصاب غالبا بسلالة شديدة العدوى من كورونا

دبي - العربية.نت

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أعلن طبيب البيت الأبيض اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يكون مصابا بسلالة شديدة العدوى سريعة الانتشار من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يعاني الآن من آلام في الجسم والتهاب في الحلق منذ جاء اختباره للفيروس إيجابيا.

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وكشف طبيب الرئيس كيفين أوكونور، في تحديث له عن حالة بايدن أن الأعراض السابقة، ومن بينها سيلان الأنف والسعال، أصبحت ”أقل إزعاجا”.

مستوى الأكسجين ممتاز

كما قال إن العلامات الحيوية لبايدن، مثل ضغط الدم ومعدل التنفس، ”لاتزال طبيعية تماما”، وان مستويات الأكسجين لديه ”ممتازة” مع ”عدم وجود ضيق في التنفس على الإطلاق”.

جاءت نتيجة اختبار بايدن للفيروس ايجابية صباح الخميس، ومنذ ذلك الحين وهو في عزلة بالبيت الأبيض.

الأعراض خفيفة

فيما أكد مسؤولو الإدارة أن أعراض الإصابة خفيفة لأنه تلقى أربع جرعات من اللقاح، وبدأ بتناول عقار مضاد للفيروس بعد إصابته بالعدوى.

وخلال اجتماع افتراضي مع مستشاريه الاقتصاديين يوم الجمعة قال بايدن”أشعر أنني أفضل بكثير مما أبدو”.

وفي تحديث السابق بشأن صحة الرئيس، قال أوكونور إن درجة حرارة الرئيس كانت مرتفعة مساء الخميس، لكنها عادت إلى معدلها الطبيعي الآن.

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