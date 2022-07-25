مقتل شخصين وإصابة 5 بإطلاق نار في لوس أنجلوس
المسعفون نقلوا 7 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة، بينما اثنان منهم وهما رجل وامرأة، توفيا متأثرين بجروحهما
قالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 5 آخرون بالرصاص في لوس أنجلوس، فجر الاثنين، بعد اندلاع إطلاق نار في معرض غير رسمي للسيارات في بلدة سان بيدرو.
وقال بريان همفري، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إن المسعفين نقلوا 7 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة، وإن اثنين منهم، وهما رجل وامرأة، توفيا متأثرين بجروحهما.
مادة اعلانية
وقال همفري إن ضحايا إطلاق النار، وهم 4 رجال و3 نساء، تتراوح أعمارهم بين 23 و54 عاما، ولكنه لم يستطع تقديم أي معلومات حول سبب المواجهة.
وقال همفري إن معرض السيارات كان تجمعا غير رسمي وليس فعالية رسمية. كجزء من ثقافة السيارات في جنوب كاليفورنيا غالبا ما يتجمع مالكو السيارات الكلاسيكية وآخرون في الأماكن العامة للتباهي بطرق قيادتهم للسيارات.
اقرأ أيضاً
-
الفيدرالي الأميركي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش.. هل ينجح "الهبوط الناعم"زيادة جديدة مرتقبة في معدلات الفائدة التي تراوح حالياً بين 1.50 و1.75% اقتصاد
-
لارا اسكندر: لهذا رفضت المشاركة بـ"كيرة والجن".. ثم وافقت عليهكشفت للعربية.نت عن كواليس مشاركتها في مسلسل "الثمانية" ثقافة وفن
-
أمامك 10 ثوانٍ فقط.. أي من خزانات المياه سيمتلئ أولاً؟في اختبار الدماغ هذا.. حاول تحديد خزان المياه الذي سيصبح ممتلئًا أولاً في الصورة الأخيرة
-
شاهد مباراة شطرنج تتحول لمأساة.. روبوت يهاجم طفلاً ويكسر إصبعهالطفل الضحية يعتبر من بين أفضل 30 لاعباً روسياً بالشطرنج دون 10 أعوام الأخيرة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية