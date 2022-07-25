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مقتل شخصين وإصابة 5 بإطلاق نار في لوس أنجلوس

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قوات الشرطة في موقع إطلاق النار

مقتل شخصين وإصابة 5 بإطلاق نار في لوس أنجلوس

المسعفون نقلوا 7 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة، بينما اثنان منهم وهما رجل وامرأة، توفيا متأثرين بجروحهما

العربية.نت، وكالات

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قالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 5 آخرون بالرصاص في لوس أنجلوس، فجر الاثنين، بعد اندلاع إطلاق نار في معرض غير رسمي للسيارات في بلدة سان بيدرو.

من موقع إطلاق النار
  • من موقع إطلاق النار
  • من موقع إطلاق النار
2 صور
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار

وقال بريان همفري، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إن المسعفين نقلوا 7 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة، وإن اثنين منهم، وهما رجل وامرأة، توفيا متأثرين بجروحهما.

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وقال همفري إن ضحايا إطلاق النار، وهم 4 رجال و3 نساء، تتراوح أعمارهم بين 23 و54 عاما، ولكنه لم يستطع تقديم أي معلومات حول سبب المواجهة.

وقال همفري إن معرض السيارات كان تجمعا غير رسمي وليس فعالية رسمية. كجزء من ثقافة السيارات في جنوب كاليفورنيا غالبا ما يتجمع مالكو السيارات الكلاسيكية وآخرون في الأماكن العامة للتباهي بطرق قيادتهم للسيارات.

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