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البيت الأبيض: بايدن تعافى تقريبا من جميع عوارض كورونا

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U.S. President Joe Biden, who tested positive for COVID-19 while experiencing mild symptoms, sits at his desk in the White House residence in this handout photo obtained from President Biden's Twitter account on July 21, 2022. Courtesy Twitter President Biden@POTUS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.
الرئيس الأميركي جو بايدن

البيت الأبيض: بايدن تعافى تقريبا من جميع عوارض كورونا

دبي - العربية.نت

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أكد طبيب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن تعافى تقريباً من جميع عوارض كورونا، مشيرا إلى أنه أصبح قادراً على استئناف تمارينه اليومية.

وأمس الاثنين، نشر حساب الرئيس الأميركي جو بايدن على تويتر، صورة للرئيس، خلال إجراء اتصالات هاتفية خاصة بالعمل على ما يبدو.

"أفضل زميل"

وفي التعليق المرفق قال بايدن: "أجري بعض المكالمات هذا الصباح مع أفضل زميل في العمل".

وظهر كلب الرئيس مستلقيا على الأريكة بجانبه، بينما يتحدث بايدن في الهاتف، وعلى ساقيه عدد من الملفات.

يستجيب للعلاج

وحسب تقرير الحالة الصحية الخاصة بالرئيس الأميركي، فإنه يواصل بشكل جيد الاستجابة للعلاج من فيروس كورونا الذي أعلن عن إصابته به قبل أيام، وقد انتهت تقريبا جميع الأعراض، حيث بات لا يعاني من أي ضيق في التنفس، مع بقايا احتقان في الأنف، وبحة بسيطة في الصوت.

الفحوص طبيعية

وأكد طبيب بايدن أن قياسات النبض وضغط الدم وحرارة الجسم ومعدل التنفس الخاصة بالرئيس كلها طبيعية تماما.

وسبق أن رجح طبيب الرئيس بايدن، 79 عاما، إصابته بالمتحور BA.5 من فيروس كورونا.

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