بجحيم من التحقيقات.. توعد جمهوري لفاوتشي

يتوعد الجمهوريون في الكونغرس بفتح تحقيقات موسعة حول كبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، وفقا لما قاله السيناتور الجمهوري راند بول، الذي سيصبح رئيسًا للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ إذا فاز الجمهوريون بالأغلبية مع تقاعد عضو اللجنة الحالي السيناتور الجمهوري ريتشارد بور.

وأطلق الجمهوريون العديد من التحقيقات في استجابة الولايات المتحدة لوباء كورونا مع التركيز على أصول الفيروس وما إذا كانت الحكومة الفيدرالية وبالتبعية الدكتور فاوتشي ساعدوا في تمويل الأبحاث المثيرة للجدل التي ربما لعبت دورًا في إنشاء الفيروس.

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تسليم الوثائق

وبسبب أن الجمهوريين كانوا أقلية لم تكتسب تلك التحقيقات الكثير من الزخم. لكن مع الأغلبية، سيكون لدى الحزب الجمهوري سلطة إصدار مذكرات استدعاء إلى الإدارة لإجبارها على تسليم الوثائق.

وقال بول في وقت سابق من هذا العام: "إذا فزنا في نوفمبر وإذا كنت رئيسًا للجنة وإذا كانت لدي سلطة استدعاء فسنلاحق كل سجل من سجلات فاوشي".

من جانبهم، قال خبراء الصحة العامة إنه يجب إلقاء نظرة فاحصة على مجمل استجابة الولايات المتحدة للوباء عبر إدارتي ترمب وبايدن، ولكن دون الخوض في توجيه أصابع الاتهام.

وقال جورج بنيامين، المدير التنفيذي لجمعية الصحة العامة الأميركية "إذا كنت ترغب في الحصول على جلسة استماع، فأنت بحاجة إلى أن تكون ذا مصداقية، وهذا يجب أن يكون له غرض بدلا من الذهاب إلى رجل يبلغ من العمر 81 عامًا".

لجنة تشبه لجنة 11 سبتمبر

وكان بنيامين من بين دعاة الصحة الذين يضغطون من أجل تشكيل لجنة مستقلة على غرار لجنة 11 سبتمبر لفحص الاستجابة الوبائية.

وقال إنه يجب تشكيل اللجنة للوصول إلى الإجابات الصحيحة بالفعل وإلى أن يفعلوا ذلك، كما تعلمون، سيستمرون في تسييسها ".