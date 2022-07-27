لأول مرة منذ بدء الحرب.. بلينكن يجري محادثات مع لافروف

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن محادثات هاتفية مرتقبة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ستكون الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، أوضح بلينكن أن محادثاته مع لافروف ستركز على الأميركيين المحتجزين في روسيا واتفاق الحبوب، لافتاً إلى أنها ليست مفاوضات.

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كما أضاف أن لا أحد سيعترف بضم روسيا لأي أراض أوكرانية.

عرض أميركي

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة قدمت عرضا "مهما" لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الاميركيين بينما يستعد للتحدث إلى نظيره الروسي هاتفيا.

كذلك أكد بلينكن للصحافيين "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقلين أميركيين اثنين".

دعم أوكرانيا

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي ألغى في 23 فبراير الماضي لقاءه المخطط مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إثر اعتراف موسكو باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، اصطفت الولايات المتحدة إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية، فيما فرضت آلاف العقوبات القاسية والمؤلمة على الروس.