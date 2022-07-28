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اتصال بين بايدن وشي لوضع "ضمانات" لتجنب الصراع المفتوح

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قمة افتراضين بين بايدن وشي في نوفمبر 2021 (أ ف ب - أرشيفية)
من قمة افتراضية بين بايدن وشي في نوفمبر 2021 (أ ف ب - أرشيفية)
أميركا و الصين

اتصال بين بايدن وشي لوضع "ضمانات" لتجنب الصراع المفتوح

إضافة للرسوم الجمركية العقابية المتبادلة شهدت العلاقات بين واشنطن وبكين مؤخراً توتراً على خلفية زيارة محتملة لنانسي بيلوسي إلى تايون

واشنطن -  فرانس برس

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يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ، اجتماعا افتراضيا، الخميس، اعتبارا من الساعة 12,30 ت غ، على ما أعلن البيت الأبيض.

وقال ناطق باسم البيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن سيتحدث مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ الساعة 8,30 هذا الصباح. هذا خامس اتصال بين الزعيمين منذ تولي الرئيس بايدن مهامه".

وبحسب البيت الأبيض فإن الهدف الرئيسي لبايدن هو وضع "ضمانات" للدولتين العظميين من أجل تجنب الصراع المفتوح رغم خلافاتهما وخصومتهما الجيوسياسية.

وأكد البيت الأبيض أن بيانا سيصدر بعد انتهاء المحادثة.

وإضافة إلى الرسوم الجمركية العقابية المتبادلة بين الجانبين، شهدت العلاقات بين واشنطن وبكين مؤخرا توترا على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايون.

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وأثارت الزيارة المحتملة التي لم يتم تأكيدها بعد، غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.

وحذّرت الصين، الأربعاء، من أن واشنطن "ستتحمل العواقب" إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان مع تصاعد التوترات بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي دوري: "إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في زيارة تايوان فإن الجانب الأميركي سيتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك"، إذ تعتبر بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وفق فرانس برس.

كما أضاف: "نحن نعارض بشدة زيارة بيلوسي لتايوان".

يشار إلى أن تايوان تعيش تحت تهديد دائم من الصين بغزوها، إذ تعتبر الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي جزءاً من أراضيها وستضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

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