بلينكن لـ لافروف: العالم لن يعترف أبدا بضم روسيا لأي أراض أوكرانية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أنه أجرى محادثات "صريحة" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وحضه على القبول بعرض الولايات المتحدة بهدف الإفراج عن أميركيين معتقلين في روسيا، كما أبلغه أن واشنطن لن تعترف بضم أي أراض أوكرانية لروسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت الخميس إجراء محادثات لتبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة لكنها قالت إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن"، بعد إعلان واشنطن أنها قدمت "عرضاً جوهرياً" لموسكو.

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وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "أجرينا نقاشا صريحا ومباشرا. دعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه إليهم"، موضحا أنه حذر لافروف من أن العالم لن يعترف "أبدا" بضم روسيا لأراض أوكرانية.

وأضاف بلينكن: أبلغت لافروف أن العالم يتوقع إيفاء روسيا بالتزاماتها وفقا لاتفاق تصدير الحبوب.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف أكد لـ بلينكن أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق كل أهدافها.

وأضافت أن لافروف أكد لـ بلينكن أن العقوبات الأميركية تسببت في أزمة الغذاء العالمية.