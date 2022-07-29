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واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

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Fighters from Hezbollah take part in a military parade marking the group’s Martyrs’ Day in the southern town of Ghazieh, south of the port city of Sidon, Lebanon, on November 12, 2019. (AFP)
عناصر من حزب الله
حزب الله

واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

مشروع القانون يسعى إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل جناح الحزب السياسي ومؤسساته المدنية.. ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: المسيرات الإيرانية الفتاكة تزعزع استقرار الشرق الأوسط

دبي - قناة العربية

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أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" من واشنطن، أنّه من المتوقّع أن يتمّ، اليوم الجمعة، طرح والتصويت على مشروع في مجلس النوّاب الأميركي يطالب الاتّحاد الأوروبي بتصنيف تنظيم حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية".

مشروع القانون، الذي طرحه النائب الجمهوري عن ولاية ميشيغان بيتر ماير، يسعى إلى توسيع نطاق العقوبات التي كانت تطال حصراً الجناح العسكري المسلّح، لتشمل أيضاً جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وجه رسالة إلى قيادات الكونغرس شدّد فيها على ضرورة تمديد حالة الطوارئ المتعلّقة بلبنان. وأوضح بايدن أنّ بعض الأنشطة الجارية مثل عمليّات نقل الأسلحة المستمرّة من إيران إلى حزب الله تعمل على تقويض سيادة لبنان.

جو بايدن
جو بايدن

وقال إن تلك العمليات تساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتشكّل تهديدا على المستوى الوطني، كما تقوّض أمن الولايات المتّحدة الوطني.

المسيرات الإيرانية الفتاكة

وفي إطار متصل، أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النوّاب الأميركي مايكل ماكول، عبر الصفحة الرسمية لمجلس النوّاب الأميركي للشؤون الخارجية على موقع "تويتر"، أنّ نقل إيران للمسيّرات المتطورة إلى وكلاء إرهابيين وفاعلين من لبنان إلى اليمن يقوّض الأمن الوطني للولايات المتّحدة ويزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف أنّ قانونه لـ "وقف الطائرات الإيرانية المسيّرة" سيمنع انتشار الطائرات بدون طيار الإيرانية الخطيرة.

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