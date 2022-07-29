واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" من واشنطن، أنّه من المتوقّع أن يتمّ، اليوم الجمعة، طرح والتصويت على مشروع في مجلس النوّاب الأميركي يطالب الاتّحاد الأوروبي بتصنيف تنظيم حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية".

مشروع القانون، الذي طرحه النائب الجمهوري عن ولاية ميشيغان بيتر ماير، يسعى إلى توسيع نطاق العقوبات التي كانت تطال حصراً الجناح العسكري المسلّح، لتشمل أيضاً جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.

مادة اعلانية

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وجه رسالة إلى قيادات الكونغرس شدّد فيها على ضرورة تمديد حالة الطوارئ المتعلّقة بلبنان. وأوضح بايدن أنّ بعض الأنشطة الجارية مثل عمليّات نقل الأسلحة المستمرّة من إيران إلى حزب الله تعمل على تقويض سيادة لبنان.

وقال إن تلك العمليات تساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتشكّل تهديدا على المستوى الوطني، كما تقوّض أمن الولايات المتّحدة الوطني.

المسيرات الإيرانية الفتاكة

وفي إطار متصل، أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النوّاب الأميركي مايكل ماكول، عبر الصفحة الرسمية لمجلس النوّاب الأميركي للشؤون الخارجية على موقع "تويتر"، أنّ نقل إيران للمسيّرات المتطورة إلى وكلاء إرهابيين وفاعلين من لبنان إلى اليمن يقوّض الأمن الوطني للولايات المتّحدة ويزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف أنّ قانونه لـ "وقف الطائرات الإيرانية المسيّرة" سيمنع انتشار الطائرات بدون طيار الإيرانية الخطيرة.