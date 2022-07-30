أميركا.. الحكم بالسجن مدى الحياة على قيادي داعشي
محمد خليفة تولى مناصب بارزة داخل التنظيم ابتداء من عام 2013 وتورط شخصيا في قتل جنديين سوريين
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، صدور حكم بالسجن مدى الحياة على المسؤول الإعلامي بتنظيم داعش المقاتل الأجنبي، محمد خليفة.
وقالت وزارة العدل إن الولايات المتحدة قضت على رجل كندي مولود في السعودية بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم داعش، نقلا عن "رويترز".
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وذكرت الوزارة في بيان أن خليفة تولى مناصب بارزة داخل التنظيم ابتداء من عام 2013 وتورط شخصيا في قتل جنديين سوريين.
وأضافت الوزارة أن خليفة أقر بالذنب في مساعدة داعش خلال ديسمبر الماضي.
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