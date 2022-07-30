ارتفاع ضحايا "أسوأ" فيضانات تشهدها كنتاكي الأميركية إلى 16

لقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم في "أسوأ" فيضانات في تاريخ كنتاكي، ويتوقع أن تتضاعف حصيلة القتلى فيما لم يتوقف هطول الأمطار، الجمعة، في الولاية الريفية الواقعة في وسط الولايات المتحدة.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حالة "كارثة طبيعية"، وأرسل تعزيزات فيدرالية لدعم المناطق المتضررة من "العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية وانزلاقات التربة".

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وهطلت أمطار غزيرة على شرق الولاية الريفية ليل الأربعاء الخميس، مما حول بعض الطرق إلى أنهار وأجبر السكان على اللجوء إلى أسطح منازلهم أثناء انتظار المساعدة.

وقال حاكم الولاية آندي بشير، إن آخرين وجدوا أنفسهم محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه أو جرفتهم المياه وهم داخل سياراتهم، والحصيلة "مروعة".

وأضاف الحاكم الديمقراطي في مؤتمر صحافي: "لدينا الآن 16 حالة وفاة مؤكدة، وسيرتفع العدد بشكل كبير".

وجرفت المياه أربعة إخوة وأخوات تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف سنة وثمانية أعوام بعدما لجأوا مع والديهم إلى أعالي شجرة.

وذكرت صحيفة "ليكسينغتون هيرالد ليدر" المحلية، أنه تم العثور على جثتين تعودان إلى اثنين منهم، وما زال اثنان في عداد المفقودين.







من فيضانات كنتاكي في أميركا من فيضانات كنتاكي في أميركا من فيضانات كنتاكي في أميركا من فيضانات كنتاكي في أميركا

وقالت قريبتهم بريتاني تريجو للصحيفة إن الوالدين "تمكنا من التمسك بأطفالهما لبضع ساعات، لكن موجة كبيرة جرفتهم جميعًا".

وأكدت السلطات أن امرأة تبلغ 82 عامًا غرقت أيضًا أثناء محاولتها الوصول إلى بر الأمان.

في الأماكن الأكثر تضررا، غمرت المياه المنازل، واقتلعت بعضها.

وتمت تعبئة جميع خدمات الطوارئ المدعومة بتعزيزات من الولايات المجاورة لمساعدة الضحايا.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى مساء الجمعة، بينما تستمر حالة التأهب لمواجهة الفيضانات.

ومع الاحترار المناخي العالمي الناجم عن النشاط البشري، باتت الأجواء تحوي كميات أكبر من البخار ما يزيد من خطر حصول فترات من الأمطار الغزيرة على ما يفيد علماء. وقد تتسبب هذه الأمطار إذا ما اقترنت بعوامل أخرى مرتبطة بالتخطيط العمراني بحصول فيضانات.

وتساقط في أجزاء من ولاية كنتاكي حوالي 20 سنتمترًا من الأمطار في 24 ساعة، وفي بعض الأماكن ارتفعت مياه الأنهار عدة أمتار فجأة فخرجت عن مسارها.

وكان آلاف الأشخاص في الولاية، الجمعة، بلا كهرباء ومياه.

وأقيمت ملاجئ في كنائس وصالات للألعاب الرياضية والحدائق العامة.

وأعلن الرئيس جو بايدن خلال زيارة للمنطقة، أن الظواهر الجوية باتت "أكثر حدة" مع الاحتباس الحراري.