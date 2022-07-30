البيت الأبيض: إصابة بايدن مجددا بكوفيد وخضوعه للحجر       

أصيب الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا بوباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، وسيعود إلى الحجر رغم أنه "لا يزال يشعر بأنه بخير"، حسبما أعلن طبيب البيت الأبيض السبت.

وكتب طبيب الرئيس كيفن أوكونور في مذكرة أن "فحص المستضدات" الذي اجري لبايدن "صباح السبت جاء إيجابيا " و"سيبدأ مجددا إجراءات عزل صارمة".

مادة اعلانية

واوضح أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج.

ومن جانبه، غرد بايدن عن إصابته بكورونا، موضحا أنه لا يعاني من أي أعراض، وسيخضع للعزل.