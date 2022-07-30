البيت الأبيض: إصابة بايدن مجددا بكوفيد وخضوعه للحجر
أوضح طبيب الرئيس أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج.
أصيب الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا بوباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، وسيعود إلى الحجر رغم أنه "لا يزال يشعر بأنه بخير"، حسبما أعلن طبيب البيت الأبيض السبت.
وكتب طبيب الرئيس كيفن أوكونور في مذكرة أن "فحص المستضدات" الذي اجري لبايدن "صباح السبت جاء إيجابيا " و"سيبدأ مجددا إجراءات عزل صارمة".
واوضح أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج.
ومن جانبه، غرد بايدن عن إصابته بكورونا، موضحا أنه لا يعاني من أي أعراض، وسيخضع للعزل.
Folks, today I tested positive for COVID again.— President Biden (@POTUS) July 30, 2022
This happens with a small minority of folks.
I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.
I’m still at work, and will be back on the road soon.
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