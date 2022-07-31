طبيب بايدن: فحوصاته أظهرت استمرار إصابته بكورونا

أعلن طبيب الرئيس الأميركي الدكتور كيفن أوكونور، الأحد، أن فحوصات جو بايدن أظهرت استمرار إصابته بفيروس كورونا.
وقال في مذكرة نشرها البيت الأبيض، إن بايدن يشعر بأنه بخير ويواصل إجراءات العزل التي يتبعها بعد أن أثبتت الفحوص إيجابية إصابته بكوفيد 19 مجددا.
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كما قال الطبيب في المذكرة "في ضوء انتكاسته التي أعلنا عنها أمس، واصلنا المتابعة اليومية. هذا الصباح، وفي أمر لم يكن مفاجئا، ظل فحص الأجسام المضادة... إيجابيا".
وكان بايدن أصيب بكوفيد للمرة الأولى في 21 تموز/يوليو مع "أعراض خفيفة جدا" وأنهى حالة الحجر بعد 5 أيام فقط من العلاج والعزل بعد فحوص سلبية.
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