ذخيرة وصواريخ هيمارس.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

في حزمة مساعدات جديدة، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الاثنين، مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا.

كما تشمل المساعدات في هذه الحزمة 75000 طلقة من عيار 155 ملم من ذخيرة المدفعية، بالإضافة لذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS).

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وفي المجموع، التزمت الولايات المتحدة بحوالي 8.8 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية عهد إدارة بايدن.

ومنذ عام 2014، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 10 مليارات دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا.

إلى ذلك أكد بيان البنتاغون أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات الأساسية، لتلبية متطلبات ساحة المعركة المتطورة.

يشار إلى أن هذه هي الحزمة الـ 17 التي تقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 22 يوليو الماضي عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس".

حزمة المليار دولار

وفي الشهر الماضي، أعلنت أميركا تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية، بجانب ذخيرة مدفعية وأنظمة صواريخ متطورة، يحتاجها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس.

يذكر أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بلغ 7.3 مليار دولار.