مناورات بحرية أميركية إسرائيلية بالبحر الأحمر لـ 4 أيام
أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين، انطلاق تمرين بحري مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر.
Naval forces from Israel and the United States began a four-day maritime exercise in the Red Sea, Aug. 1.— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) August 1, 2022
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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان عبر حسابها في "تويتر"، إن قوات بحرية من البلدين بدأت اليوم، التمرين الذي سيستمر لأربعة أيام، وسيشارك فيه الأسطول الخامس الأميركي.
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كما أوضحت أن التمرين سيركز على "تخطيط المهام والحظر البحري ومناورات أخرى في البحر".
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