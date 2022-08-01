مناورات بحرية أميركية إسرائيلية بالبحر الأحمر لـ 4 أيام

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين، انطلاق تمرين بحري مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر.

Naval forces from Israel and the United States began a four-day maritime exercise in the Red Sea, Aug. 1.



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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان عبر حسابها في "تويتر"، إن قوات بحرية من البلدين بدأت اليوم، التمرين الذي سيستمر لأربعة أيام، وسيشارك فيه الأسطول الخامس الأميركي.

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كما أوضحت أن التمرين سيركز على "تخطيط المهام والحظر البحري ومناورات أخرى في البحر".