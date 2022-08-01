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مناورات بحرية أميركية إسرائيلية بالبحر الأحمر لـ 4 أيام

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مناورات بحرية أميركية إسرائيلية بالبحر الأحمر لـ 4 أيام

دبي - العربية.نت

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين، انطلاق تمرين بحري مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان عبر حسابها في "تويتر"، إن قوات بحرية من البلدين بدأت اليوم، التمرين الذي سيستمر لأربعة أيام، وسيشارك فيه الأسطول الخامس الأميركي.

كما أوضحت أن التمرين سيركز على "تخطيط المهام والحظر البحري ومناورات أخرى في البحر".

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