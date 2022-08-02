.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماكونيل عن مقتل الظواهري: أفغانستان أصبحت مجددا غابة رئيسية للإرهاب

  • الخط
(أ ف ب)
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل
القاعدة

ماكونيل عن مقتل الظواهري: أفغانستان أصبحت مجددا غابة رئيسية للإرهاب

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي قال إن "عودة إرهابيي القاعدة إلى أفغانستان يشكل تهديدًا متزايدًا كان متوقعًا ويمكن تجنبه"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي ميتش ماكونيل، الثلاثاء، إن العالم مكان أفضل وأكثر أمانا من دون أيمن الظواهري الإرهابي في القاعدة.

وأضاف في بيان، عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل الظواهري بضربة أميركية، "أنا ممتن للغاية للمحترفيين من المخابرات ومكافحة الإرهاب الذين أمضوا عقودًا في مطاردة هذا القاتل الإرهابي".

صورة من مقطع فيديو لأيمن الظواهري
صورة من مقطع فيديو لأيمن الظواهري

وقال: "يستحق الرئيس بايدن الثناء لموافقته على هذه الضربة، إلا أن عودة الظواهري إلى وسط مدينة كابول تشير كذلك إلى أن أفغانستان أصبحت مرة أخرى غابة رئيسية للنشاط الإرهابي بعد قرار الرئيس بسحب القوات الأميركية".

وشدد بالقول: "يشكل قتل الظواهري نجاحًا، لكن عودة إرهابيي القاعدة إلى أفغانستان يشكل تهديدًا متزايدًا كان متوقعًا ويمكن تجنبه. تحتاج الإدارة إلى خطة شاملة لإعادة بناء قدرتنا على مكافحتها".

بايدن: قتلنا الظواهري وسنواصل ملاحقة القاعدة أميركا القاعدة بايدن: قتلنا الظواهري وسنواصل ملاحقة القاعدة
بعد إعلان مقتله.. من هو الظواهري الهارب منذ 37 عاماً العرب والعالم القاعدة بعد إعلان مقتله.. من هو الظواهري الهارب منذ 37 عاماً

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بكابل، مشيراً إلى أن العدالة أخذت مجراها.

وأوضح ان الظواهري مسؤول عن عمليات إرهابية استهدفت اميركا، وشارك في عملية 11 سبتمبر في نيويورك.

كما قال إن بلاده ستواصل ملاحقة الإرهابيين حيثما وجدوا وتقتلهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معلومات عن الإطار التنسيقي في العراق.. وما سبب الخصومة مع الصدر؟ معلومات عن الإطار التنسيقي في العراق.. وما سبب الخصومة مع الصدر؟
اكتشف المزيد