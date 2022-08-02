ماكونيل عن مقتل الظواهري: أفغانستان أصبحت مجددا غابة رئيسية للإرهاب

قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي ميتش ماكونيل، الثلاثاء، إن العالم مكان أفضل وأكثر أمانا من دون أيمن الظواهري الإرهابي في القاعدة.

وأضاف في بيان، عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل الظواهري بضربة أميركية، "أنا ممتن للغاية للمحترفيين من المخابرات ومكافحة الإرهاب الذين أمضوا عقودًا في مطاردة هذا القاتل الإرهابي".

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وقال: "يستحق الرئيس بايدن الثناء لموافقته على هذه الضربة، إلا أن عودة الظواهري إلى وسط مدينة كابول تشير كذلك إلى أن أفغانستان أصبحت مرة أخرى غابة رئيسية للنشاط الإرهابي بعد قرار الرئيس بسحب القوات الأميركية".

وشدد بالقول: "يشكل قتل الظواهري نجاحًا، لكن عودة إرهابيي القاعدة إلى أفغانستان يشكل تهديدًا متزايدًا كان متوقعًا ويمكن تجنبه. تحتاج الإدارة إلى خطة شاملة لإعادة بناء قدرتنا على مكافحتها".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بكابل، مشيراً إلى أن العدالة أخذت مجراها.

وأوضح ان الظواهري مسؤول عن عمليات إرهابية استهدفت اميركا، وشارك في عملية 11 سبتمبر في نيويورك.

كما قال إن بلاده ستواصل ملاحقة الإرهابيين حيثما وجدوا وتقتلهم.