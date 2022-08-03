رحلة بيلوسي لتايوان تكسر رقماً قياسياً.. 700 ألف تابعوا هبوطها

باتت الرحلة التي أقلّت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، الثلاثاء، الأكثر تعقباً في تاريخ موقع "Flightradar24" الشهير، كما أفاد موقع تتبع الرحلات الجوية هذا.

وقال الموقع المتخصص في بيان: "في اللحظة التي هبطت فيها في تايبيه، كان أكثر من 708 آلاف شخص حول العالم يتعقب رحلة SPAR19، ما يجعلها الرحلة الأكثر مشاهدة بشكل مباشر في تاريخ Flightradar24".



تتبع رحلة بيلوسي على موقع فلايترادار24 تتبع رحلة بيلوسي على موقع فلايترادار24

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وتقوم بيلوسي حالياً بجولة في آسيا، وبينما لم تؤكد هي أو مكتبها زيارة تايبيه، رجحتها العديد من وسائل الإعلام والأميركية والتايوانية.

ووصلت بيلوسي إلى تايوان، مساء الثلاثاء، في تحد لتحذيرات وتهديدات شديدة اللهجة من الصين، أدت إلى تصاعد التوتر بين القوتين العظميين.

وبيلوسي أرفع مسؤولة أميركية منتخبة تزور تايوان منذ 25 عاماً، ولم تخف بكين أنها تعتبر وجودها بمثابة استفزاز كبير يجعل المنطقة في حالة توتر.

وبعد إقلاعها من كوالالمبور، كان أكثر من 200 ألف شخص يتتبّع طائرتها العسكرية أثناء الرحلة فوق إندونيسيا، واستمر هذا الرقم في الارتفاع مع اقتراب الطائرة من تايوان، بحسب الموقع.

وقال الموقع إن هذا "الاهتمام غير المسبوق والمتواصل بهذه الرحلة تسبب بضغط كبير على البنية التحتية" للموقع.

وحشد الموقع فرقه التقنية "لكن نظراً إلى عدد المستخدمين، كان من الضروري إعداد غرفة انتظار ترمي إلى الحدّ من وقت الوصول إلى الموقع لغير المشتركين"، كما أوضح.

وبعد فترة وجيزة من هبوط الرحلة SPAR19، أعيد وقت الوصول الاعتيادي لجميع مستخدمي الموقع.