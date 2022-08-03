.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رحلة بيلوسي لتايوان تكسر رقماً قياسياً.. 700 ألف تابعوا هبوطها

  • الخط
A plane carrying U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi and other members of the U.S. delegation arrives in Taipei, Taiwan August 2, 2022. REUTERS/Jameson Wu
طائرة بيلوسي تهبط في تايوان مساء الثلاثاء
أميركا و الصين

رحلة بيلوسي لتايوان تكسر رقماً قياسياً.. 700 ألف تابعوا هبوطها

باتت الرحلة الأكثر تعقباً في تاريخ موقع Flightradar24 الشهير لتعقب الطائرات

سان فرانسيسكو – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

باتت الرحلة التي أقلّت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، الثلاثاء، الأكثر تعقباً في تاريخ موقع "Flightradar24" الشهير، كما أفاد موقع تتبع الرحلات الجوية هذا.

وقال الموقع المتخصص في بيان: "في اللحظة التي هبطت فيها في تايبيه، كان أكثر من 708 آلاف شخص حول العالم يتعقب رحلة SPAR19، ما يجعلها الرحلة الأكثر مشاهدة بشكل مباشر في تاريخ Flightradar24".

تتبع رحلة بيلوسي على موقع فلايترادار24
  • تتبع رحلة بيلوسي على موقع فلايترادار24
  • تتبع رحلة بيلوسي على موقع فلايترادار24
2 صور
تتبع رحلة بيلوسي على موقع فلايترادار24
تتبع رحلة بيلوسي على موقع فلايترادار24
تتبع رحلة بيلوسي على موقع فلايترادار24
تتبع رحلة بيلوسي على موقع فلايترادار24

وتقوم بيلوسي حالياً بجولة في آسيا، وبينما لم تؤكد هي أو مكتبها زيارة تايبيه، رجحتها العديد من وسائل الإعلام والأميركية والتايوانية.

ووصلت بيلوسي إلى تايوان، مساء الثلاثاء، في تحد لتحذيرات وتهديدات شديدة اللهجة من الصين، أدت إلى تصاعد التوتر بين القوتين العظميين.

وبيلوسي أرفع مسؤولة أميركية منتخبة تزور تايوان منذ 25 عاماً، ولم تخف بكين أنها تعتبر وجودها بمثابة استفزاز كبير يجعل المنطقة في حالة توتر.

بيلوسي عند وصولها الى تايوان
بيلوسي عند وصولها الى تايوان
بيلوسي لرئيسة تايوان: علاقاتنا وطيدة وسنعمل على تعزيزها بشتى المجالات العرب والعالم أميركا و الصين بيلوسي لرئيسة تايوان: علاقاتنا وطيدة وسنعمل على تعزيزها بشتى المجالات

وبعد إقلاعها من كوالالمبور، كان أكثر من 200 ألف شخص يتتبّع طائرتها العسكرية أثناء الرحلة فوق إندونيسيا، واستمر هذا الرقم في الارتفاع مع اقتراب الطائرة من تايوان، بحسب الموقع.

وقال الموقع إن هذا "الاهتمام غير المسبوق والمتواصل بهذه الرحلة تسبب بضغط كبير على البنية التحتية" للموقع.

وحشد الموقع فرقه التقنية "لكن نظراً إلى عدد المستخدمين، كان من الضروري إعداد غرفة انتظار ترمي إلى الحدّ من وقت الوصول إلى الموقع لغير المشتركين"، كما أوضح.

وبعد فترة وجيزة من هبوط الرحلة SPAR19، أعيد وقت الوصول الاعتيادي لجميع مستخدمي الموقع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وصف نفسه وجماعته بالمكلفين من الله.. نصر الله يثير جدلاً واسعاً في لبنان وصف نفسه وجماعته بالمكلفين من الله.. نصر الله يثير جدلاً واسعاً في لبنان
اكتشف المزيد