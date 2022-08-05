رداً على زيارة تايوان.. الصين: سنعاقب بيلوسي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أنها ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بعد زيارتها لتايوان التي أثارت غضب بكين.

وقالت الوزارة إن بيلوسي "تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وقوضت بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها" عبر الزيارة، موضحة أن الصين "ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق فرانس برس.

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استدعاء السفير الصيني

إلى ذلك ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة أن البيت الأبيض استدعى السفير الصيني تشين قانغ الخميس للتنديد بتصعيد الإجراءات ضد تايوان والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحيفة إنه "بعد تصرفات الصين، استدعينا السفير تشين قانغ إلى البيت الأبيض لمناقشته بشأن الأعمال الاستفزازية (الصينية)"، بحسب رويترز.