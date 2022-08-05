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سقوط قتلى بانفجار في ولاية نبراسكا الأميركية

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صورة متداولة على مواقع التواصل لمكان الحادث
صورة نشرتها وكالة إنفاذ القانون في الولاية

سقوط قتلى بانفجار في ولاية نبراسكا الأميركية

دبي - العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام محلية عن وقوع عدة وفيات في لوريل بولاية نبراسكا الأميركية الخميس، بعد أن قال شهود عيان إنهم رأوا أو سمعوا انفجاراً أو انفجارات في الصباح الباكر.

وذكرت وكالة لإنفاذ القانون بولاية نبراسكا في منشور على تويتر إن ثمة أنباء عن سقوط قتلى في لوريل بالولاية، وفق ما نقلت رويترز.

كما شوهدت فرق الطوارئ ببدلات المواد الخطرة وهي تتجه نحو المنطقة التي سُمع فيها دوي الانفجار أو الانفجارات حوالي الساعة الثالثة صباحا، وكانت المتاجر في البلدة مغلقة.

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