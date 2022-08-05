سقوط قتلى بانفجار في ولاية نبراسكا الأميركية

أفادت وسائل إعلام محلية عن وقوع عدة وفيات في لوريل بولاية نبراسكا الأميركية الخميس، بعد أن قال شهود عيان إنهم رأوا أو سمعوا انفجاراً أو انفجارات في الصباح الباكر.

Media notice: NSP and partner agencies will provide an update on the investigation in Laurel, Nebraska at approximately 3:30 p.m. CT today. The media availability will be streamed on the NSP Facebook page.https://t.co/eJvwxQFqaK — Nebraska State Patrol (@NEStatePatrol) August 4, 2022

وذكرت وكالة لإنفاذ القانون بولاية نبراسكا في منشور على تويتر إن ثمة أنباء عن سقوط قتلى في لوريل بالولاية، وفق ما نقلت رويترز.

￼🚨#BREAKING: Law enforcement are investigating multiple fatalities



📌#Laurel l #Nebraska



Multiple authorities are responding to multiple fatalities with Multiple people reported seeing or hearing an explosion with businesses and other buildings are reportedly on lockdown pic.twitter.com/YrT1FLxlv5 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 4, 2022

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كما شوهدت فرق الطوارئ ببدلات المواد الخطرة وهي تتجه نحو المنطقة التي سُمع فيها دوي الانفجار أو الانفجارات حوالي الساعة الثالثة صباحا، وكانت المتاجر في البلدة مغلقة.

